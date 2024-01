La filière automobile s'entoure de champions bien nationaux, à l'image d'Iris, de Condor et bien d'autres entreprises qui se sont engagées à servir l'industrie automobile nationale. Leur message a été des plus clairs, lors de l'inauguration de l'usine Fiat d'Oran, le 11 décembre dernier. Elles étaient, en effet, plus d'une dizaine d'enseignes à l'ADN bien algérien, à être présentes à l'évènement de lancement, coiffées alors par les autorités algériennes, les officiels italiens et les plus hauts responsables Stellantis. Le projet tourne, désormais, avec à l'horizon la livraison de 90 000 véhicules sur une année.

La bonne nouvelle est que ces modèles qui bénéficieront de la touche algérienne des sous-traitants locaux verront leurs prix nettement plus avantageux que ceux déjà pratiqués à l'issue du tout- import. En fait pour Fiat les ajustements de prix en faveur du client final ont commencé, il y a quelques mois déjà, notamment lorsque Fiat Al Djazaïr annonçait la nouvelle tarification, revue à la baisse, de ses véhicules commercialisés en Algérie, suite à l'obtention du label d'origine Europe EUR.1 pour ses usines européennes; un acquis qui lui permet l'accès à des droits de douane plus avantageux, ce qui l'autorise justement à faire bénéficier ses clients algériens de cet avantage et de rendre ses tarifs plus attractifs.

Le décor étant ainsi planté, le marché automobile algérien présente des perspectives prometteuses pour 2024, déjà, avec l'arrivée de marques chinoises, dont les prototypes ont finalement atteint les rives algériennes. Certes, bien des observateurs estiment que le marché est loin d'avoir atteint sa vitesse de croisière et peine encore à livrer son vrai potentiel, en dépit du fait que plus d'une trentaine d'agréments aient été accordés aux opérateurs professionnels de l'univers automobile. «Une hirondelle ne fait pas le printemps» dirait- on. L'on est donc loin des attentes du marché qui reste demandeur, assène-t-on.

Le besoin en véhicules neufs se ressent par ailleurs pour le transport de personnes et de marchandises. Dans tous les cas, le déclic est là.

L'avalanche d'annonce et l'introduction de nouvelles berlines, notamment chinoises, élargissent l'horizon tout en influant considérablement sur le marché de l'occasion, où, d'aucuns font part d'une baisse des prix qui avoisinerait les 40%, un colossal acquis lorsque l'on se réfère à l'avant -2023.

Pour revenir au marché du neuf, les Algériens peuvent bien prétendre à du concret, des opérateurs sont bien là et ont pour enseignes: Opel, Fiat, Mercedes, Dfsk, Sokon (Utilitaire léger), VMS (Deux roues); tous ont à leurs cotés des organismes financiers et des assureurs qui sont prêts à jouer le jeu, tels que Baraka Banque, Salem Banque et França Banque et des assureurs comme Alliance Assurances ou la SAA. Des marques chinoises ont, à la veille de 2024, opéré leur grand retour sur le sol algérien, à l'instar de Geely, ou encore plus récemment de Baic, dont on a annoncé l'arrivée en ce début janvier d'un lot de voitures qui a fait «sensation auprès des consommateurs algériens». L'on annonce en outre l'arrivée de valeurs sûres comme Suzuki qui vont à leur tour stimuler la concurrence.

Les français Renault et Peugeot, à la popularité bien établie auprès des Algériens, pourraient, une fois de retour, parfaitement clore ce tableau qui ne demande qu'à se parfaire. L'on rappelle que l'Algérie a réservé 2,6 milliards de dollars à l'importation de véhicules, pour l'année 2023, et que 40% seulement de ce montant ont été réellement consommés. Ce pourcentage laisse deviner le potentiel qui reste encore à exploiter. EncorE une fois, l'espoir est permis en 2024.