Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid a présidé la cérémonie d'installation de la nouvelle Directrice générale de l'Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM), Souad Bendjemil, a indiqué, aujourd’hui, un communiqué du ministère. La cérémonie d'installation s'est déroulée, dimanche au siège de l'ANGEM, en présence des cadres du ministère de tutelle, ajoute la même source. « La nomination de Bendjemil est l'aboutissement d'un riche parcours professionnel dans les différents ministères et administrations à l'instar du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, la Direction générale de l'artisanat et Sonatrach », lit-on dans le communiqué. En marge de la cérémonie d'installation, Oualid a donné des instructions pour relancer l'ANGEM en s'orientant davantage vers le financement des artisans, conclut la même source.