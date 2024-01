Des journées de sensibilisation sur le e-Paiement ont été organisées par la direction des opérations d'Algérie télécom de Béjaïa avec pour objectifs principaux d'informer et d'encourager l'adoption du paiement électronique.

L'évènement a rassemblé des cadres de la DOT et de l'agence commerciale Actel Béjaïa Liberté. Les clients et des visiteurs occasionnels ont été sensibilisés sur l'adoption du e-paiement avec tout ce qu'il implique comme facilité et sécurité. Un succès en somme, qui a attiré un nombre significatif de participants, ponctué par des échanges, qui ont porté sur les avantages du paiement électronique, la sécurité des transactions et les démarches pratiques pour l'adopter. «Des retours positifs indiquent un intérêt croissant pour cette modalité de paiement parmi les clients», estime Samir Achour, le chargé de communication d'Algérie télécom de Béjaïa. Le e-paiement a connu une percée remarquable à la faveur de la crise sanitaire. Par craintes de contaminations, les Algériens se sont intéressés sur le e-paiement et y ont recours plus souvent pour régler leurs factures d'électricité, eau, téléphone, le préférant aux déplacements physiques traditionnels dans les agences. Depuis ce changement de comportement n'a pas cessé d'évoluer dans les esprits des consommateurs, qui penchent de nos jours au règlement de leurs factures à distance. Cette démarche est vulgarisée graduellement. Algérie télécom s'est beaucoup investie pour la généralisation du e-paiement. Présentement, les jeunes sont majoritairement les plus impliqués dans l'utilisation du e-paiement du fait de leur maîtrise d'Internet et des nouvelles technologies. Pour les plus âgés, la réticence est toujours de mise. C'est pourquoi ces journées de sensibilisations et d'informations sont utiles dans le sens où elles permettent à cette catégorie de s'y intéresser. AT mène ces campagnes d'assurances quant aux préoccupations liées à la sécurité dans le e-paiement en mettant en exergue tout un mécanisme de sécurité, des pratiques mondialement pour encourager la transition vers le e-paiement. « Quand des clients viennent à nos agences pour régler leurs factures, on les sensibilise au fait qu'il est plus confortable pour eux de payer à partir de chez soi», explique un cadre d'Algérie télécom.