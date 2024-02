En application des engagements du président de la République relatifs à la promotion des investissements et à l’amélioration du climat des affaires, l’Agence algérienne de promotion des investissements a lancé, jeudi dernier, en présence des membres du gouvernement, la plate-forme numérique de l’investisseur

C’est ce qu’a annoncé la wilaya dans un communiqué, précisant que cette opération entre dans le cadre du processus de réforme globale du système d’octroi de foncier économique. Selon la même source, « le nouveau système vise à libérer l’investissement des obstacles liés à la bureaucratie, simplifiant effectivement le parcours administratif, qui permettra aux porteurs de projets de se consacrer pleinement à la réalisation de leurs investissements, sans les obstacles qui ont longtemps miné le secteur».

D’autres mesures ont été prises par le gouvernement, conformément aux directives du président de la République, telles que « la transformation de la concession en renonciation à l’immobilier économique pour les projets entrés en exploitation, et la création d’agences spécialisées pour préparer le foncier économique (industriel, touristique et urbain), ainsi que le règlement du statut des projets ayant bénéficié de concessions».

Avant l’entrée en vigueur du nouveau système, le lancement de la plate-forme numérique des investisseurs est considéré comme le début d’une nouvelle ère de la politique d’investissement du pays. Dans ce contexte, le lancement de cette plate-forme permettra la plus grande transparence dans le traitement des demandes d’accès au foncier industriel, tout en assurant un suivi précis et un accompagnement sans bureaucratie des investissements, en rupture totale avec les anciennes pratiques. Le lancement officiel de la plate-forme numérique pour les investisseurs a été annoncé, dans 22 wilayas à travers le pays, dont fait partie la wilaya de Béjaïa. Cette plate-forme offre un accès sans précédent aux opportunités d’investissement. C’est en fait un accès centralisé à toutes les informations essentielles nécessaires pour mener à bien un projet d’investissement. Elle met à la disposition des investisseurs une gamme diversifiée de biens immobiliers industriels régulièrement mis à jour.

Actuellement, 15 wilayas ont déjà mis en service la plate-forme à travers le pays, offrant un total de 154 parcelles de terrains pour une superficie initiale estimée à 110 hectares. Cette disponibilité immédiate témoigne de l’engagement des autorités à faciliter les investissements et à dynamiser l’économie locale. Le déploiement progressif de la plate-forme numérique se poursuivra, avec l’objectif ambitieux d’étendre sa portée à 21 wilayas supplémentaires. Une fois achevée, la plate-forme couvrira un total de 904 parcelles de terrains, représentant une superficie initiale impressionnante de 563 hectares. Cette plate-forme s’adresse à tout porteur de projet et aux investisseurs, qui trouveront tout sur cette plate-forme exhaustive et fiable. Enfin, la plate-forme mettra à disposition une gamme de services visant à faciliter la réalisation de leurs projets, que ce soit des services de consultation, des outils de planification financière ou encore des partenariats potentiels.