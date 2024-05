Le développement économique national est tributaire du développement des infrastructures de base et des moyens logistiques. Tel est l’objectif principal visé par la rencontre économique internationale se tenant annuellement dans la capitale de l’ouest du pays, Oran.

Clôturée en fin de semaine, cette 7e édition du Salon international du transport et de la logistique, Logistical, a été marquée par un flux important constitué principalement de professionnels. Cette manifestation économique, initiée par la Chambre algérienne d’industrie et de commerce, a, selon les organisateurs, drainé quelque

1 000 visiteurs, soit une moyenne de 250 spécialistes affluents par jour. De par son importance, cette manifestation est suivie de près et supervisée par les ministres du Commerce et celui des Transports.

Le coup d’envoi a été donné respectivement par les deux représentants du gouvernement, Tayeb Zitouni et Mohamed El Habib Zahana.

La même rencontre a également été marquée par la participation de plus de 70 entreprises, algériennes et étrangères. Cette manifestation s’inscrit au diapason avec les orientations du gouvernement portant sur le développement du secteur des Transports, notamment dans son volet lié à la logistique, les objectifs visés étant la contribution de manière efficace au développement de l’économie nationale et le renforcement des exportations hors hydrocarbures.

La rencontre d’Oran est placée sous le patronage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations. Elle réunit des acteurs dans le domaine du transport et de la logistique, la chaîne logistique des compagnies de fret, des assurances, des banques, des télécommunications et des services.

Cet autre rendez-vous économique annuel a été sanctionné par la signature de trois conventions entre le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, représenté par la direction générale du commerce extérieur, et le ministère des Transports, via la compagnie Air Algérie de fret et la Compagnie nationale de navigation maritime (Cnan Algérie) et le groupe public de transport terrestre de marchandises et de la logistique, Logistrans.

En donnant le coup d’envoi de cette rencontre, le ministre des Transports a mis en exergue «l’importance des projets de développement des infrastructures de base liées au transport, comme les aéroports, les ports, les chemins de fer et l’achèvement du système logistique, et de fixer le cadre juridique régissant ces activités devant soutenir l’économie nationale».

Le premier responsable du secteur a mis l’accent sur «l’importance du renforcement des capacités nationales dans le domaine du transport maritime, qui assure 95% de notre commerce extérieur, à travers la création d’une nouvelle société de transport maritime (Cnan Algérie), après la fusion des deux sociétés (Cnan Nour et Cnan Med), affiliées au groupe de transport maritime (Gatma), afin que la nouvelle société puisse réexploiter l’ensemble de sa flotte, composée de 13 cargos, et poursuivre l’acquisition des navires restants». Il a ajouté que «ces capacités seront renforcées par celles des opérateurs économiques intéressés par l’investissement dans ce domaine, à qui notre département ministériel apporte tout le soutien, les facilités et l’accès au financement bancaire».

Le ministre des Transports a révélé que «les dernières retouches sont en cours de mise en place sur le dispositif réglementaire, afin de réhabiliter et de mettre en place 5000 conteneurs abandonnés dans le pays, après leur réparation et réhabilitation pour leur exploitation. En seconde étape, l’on vise l’accompagnement de la fabrication de nouveaux conteneurs.

Le ministre a fait état de la réhabilitation des ports, des quais anciens, le dragage des bassins, la réalisation de nouvelles structures portuaires, notamment le terminal à conteneurs d’Oran et d’Alger, et le terminal portuaire de Djen Djen à Jijel, qui auront une capacité totale de 3,4 millions de conteneurs, le but étant d’accueillir des navires de gros tonnage.