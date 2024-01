«L'Algérie s'engage à soutenir la coordination et la coopération avec les pays africains à tous les niveaux.» C'est l'une des déclarations du président de la République dans le message qu'il a transmis aux participants de la 2e édition des Dialogues sur la prospérité africaine, à Aburi, au Ghana. Cet engagement a très largement dépassé le stade des intentions.

L'Algérie est déjà dans l'action dans de nombreux pays africains. Il n'est pas fait de publicité autour des activités de la diplomatie et des entreprises algériennes dans le continent, mais l'impact sur de nombreuses populations africaines est concret. Que ce soit dans le retour de la paix, au travers des dialogues inclusifs que promeut l'Algérie dans tous les théâtres de conflit aux quatre coins du continent, ou dans l'acheminement de dons qui ont sauvé des villages entiers d'une catastrophe humanitaire, l'Algérie n'a jamais manqué à ses devoirs. Son apport dans la stabilisation des situations est éminemment diplomatique. Et sa diplomatie, qui a pris ces derniers jours, des dimensions autrement plus concrètes à travers des initiatives fortes, a ébranlé quelques positions qu'on croyait acquises.

En faisant évoluer des paradigmes dans la coopération inter-États, mettant en évidence un rapport gagnant-gagnant véritablement équilibré, les interventions algériennes en Afrique ont ouvert les yeux à bien des responsables africains. Ces derniers découvrent qu'il n'est pas besoin de montrer patte blanche ou de faire des courbettes pour obtenir la construction d'une école, d'une route et d'une polyclinique dans certains villages enclavés d'Afrique.

Le milliard de dollars consenti par l'Algérie et dédié aux projets de développement n'exige rien d'autre des bénéficiaires que l'engagement d'en faire un outil d'émancipation de l'homme africain. Pas de dette, ni intérêt et encore moins d'hypothèque de la souveraineté des États.

La nouveauté que crée la vision du président Tebboune pour ce qui concerne la coopération afro-africaine est le passage à l'acte. L'on n'est désormais plus dans les discours pompeux et les belles formules sans lendemain. L'Algérie n'a pas l'intention de duper les peuples d'Afrique. De fait, l'approche d'Alger gêne considérablement les occidentalo-sionistes qui, avec l'aide de leurs alliés recrutés parmi des États africains vassaux, travaillent à briser l'élan qui commence à être visible. L'Afrique est à la croisée des chemins. Elle doit se battre pour son indépendance économique. L'Algérie lui montre la voie...