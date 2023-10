En conclave «historique» à Kiev pour lui réaffirmer leur soutien total, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont fait valoir leur engagement à «tracer une ligne de soutien durable» au pays en charge des objectifs de l'Otan et, plus largement, de l'Occident, face au rival russe. Pourtant, les craintes étaient présentes dans tous les esprits quant à une contre-offensive ukrainienne, engagée depuis plus de deux mois, mais sans réelles avancées, malgré les énormes quantités d'armement de toute nature fournies par les principaux soutiens que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, auxquelles s'ajoutent les fournitures d'autres pays comme les Pays-Bas ou la Pologne. Mais, depuis quelques jours, rien ne va plus entre Varsovie et Kiev, pour une histoire de livraison de blé contestée par les agriculteurs polonais. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, voilà que le shutdown qui a plané sur Washington, avant de laisser place à un compromis entre Républicains et démocrates selon le scénario d'une sortie de piste de dernière minute, a eu pour effet de laisser en rade les nouvelles «aides» financières promises par le président Joe Biden mais refusées par le Grand Old Party. En réaction à une déclaration solennelle de la MAE française, Catherine Colonna, selon laquelle la Russie «ne doit pas compter sur la lassitude» de l'UE dans son soutien à l'Ukraine, le Kremlin a martelé, hier, sa conviction, au demeurant étayée par les propos de certains dirigeants occidentaux très sceptiques quant aux résultats de l'offensive ukrainienne, selon laquelle la «lassitude» des alliés occidentaux va «s'accroître dans différents pays». Suivez le regard de Moscou.

Une telle certitude n'est pas fortuite tant elle se base sur le rapport de forces tel qu'il existe sur le terrain des opérations. Pour les observateurs, il est clair que la contre-offensive ukrainienne n'est toujours pas parvenue à percer les lignes de défense russes. Sur le front de Zaporijjia, rien de nouveau, donc. Et la situation va se corser, aussi bien sur le plan militaire que politique et diplomatique, compte tenu du rapport de forces entre les colonnes de Kiev et les lignes fortifiées russes, fortes des «dents de dragon» en béton armé dans le sol. Si la situation dure jusqu'à fin décembre, Kiev n'aura plus d'autre choix que de passer sous les fourches caudines d'une Russie déterminée face à une mobilisation sans pareille de toute l'alliance atlantiste, et même au-delà. Autant dire qu'effectivement, le temps joue pour le Kremlin.