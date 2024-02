De l'épisode de Sakiet Sidi Youcef, jusqu'au soutien ferme et déterminé apporté à Alger pour éviter à la Tunisie les affres d'un plan d'ajustement structurel du FMI, en passant par la main tendue de la Tunisie lors de la décennie noire et le sauvetage populaire du tourisme tunisien après les attentats du Bardo par des millions d'Algériens, entre l'Algérie et la Tunisie, il y a comme un lien qu'on est bien obligé d'en reconnaître la solidité.

Profondeur stratégique à ses frontières est, la voisine Tunisie est en ces temps de trouble, le seul pays stable de la région avec l'Algérie et la Mauritanie. Les pays du Sahel se débattent dans leurs propres crises politico-sécuritaires, la Libye ne parvient pas à recouvrer son unité territoriale et le Maroc pris dans la nasse sioniste, l'Afrique du Nord n'est pas au mieux de sa forme. Dans cet état de désagrégation, l'issue est sans doute dans la renforcement de la relation algéro-tunisienne qui se caractérise par une solidité assez rare en cette période d'incertitude. Le président de la République qui a dépêché le ministre des Affaires étrangères à Tunis, porteur d'un message à son homologue tunisien Kaïs Saïed entend «maintenir un contact permanent et une coordination continue» avec le président tunisien. Les raisons sont on ne peut plus claires en réalité.

Outre les dimensions historique et fraternelle qui fondent les relations entre les deux peuples, l'Algérie et la Tunisie sont stratégiquement condamnées à s'entendre. Il est impensable de limiter les rapports entre les deux pays aux aspects politiques et économiques. Au vu des enjeux régionaux et internationaux, il est évidemment clair qu'aucune des deux nations ne peut se targuer d'une stabilité durable sans l'autre. C'est pourquoi, Alger et Tunis se doivent de hisser leur coopération à des niveaux supérieurs, rendre le rapprochement irréversible, construire un pont humain, politique et économique à l'épreuve de toutes les tentatives de déstabilisation. L'intérêt des deux peuples recommande aux dirigeants des deux pays, une très grande détermination à consolider des relations déjà excellentes. Il faut dire que la séquence historique du moment est piégée par des velléités maroco-sionistes de briser les liens entre Tunisiens et Algériens. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Des attaques insidieuses sur les réseaux sociaux en attestent. Vigilance donc!