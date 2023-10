Le Sahel risque-t-il de s'effondrer sur lui-même? C'est, en tout cas, le diagnostic que tente le ministre français des Armées, dans un entretien publié vendredi soir par le quotidien Le Parisien dans lequel il conteste la version d'un retrait contraint des forces Barkhane, Sabre et autre Takuba. Ce n'est pas, dit-il, un «échec» de la politique de la France dans la région subsaharienne mais «un échec pour les pays en question». Sébastien Lecornu observe qu'avec l'encerclement de la capitale malienne, Bamako, par les groupes «jihadistes», «tout cela se terminera très mal pour les juntes en question». Mettant en relief le fait que la présence des militaires français, au Sahel et notamment au Niger, a permis de contrer l'expansion terroriste, le ministre français assure que «des milliers de civils» leur doivent d'avoir bénéficié d'une «sécurité» certaine. Et pour conclure, il évoque les «2500 morts dus aux attaques terroristes, depuis le coup d'État au Burkina Faso», et constate ensuite que «le Mali est au bord de la partition» et que «malheureusement, le Niger poursuivra la même direction».

Ce sombre tableau d'une situation, il est vrai, préoccupante appelle quelques remarques. Pendant toute une décennie, les forces françaises ont participé aux côtés des armées locales à la chasse aux groupes terroristes et on ne peut que s'interroger sur l'efficience de cette longue période au bout de laquelle les groupes extrémistes sont comme des poissons dans l'eau, c'est- à-dire plus nombreux et plus mobiles que jamais. Comme aussi, on doit se préoccuper du fait que la seule arme conséquente contre le terrorisme, en général, et l'extrémisme, en particulier, reste celle d'un développement concret des zones sahéliennes plongées dans un total dénuement. Or, que voit-on, aujourd'hui, sinon un peuple nigérien dont plus des deux tiers des citoyens sont privés d'électricité alors que l'uranium, dont regorge ce pays, a fait les beaux jours de l'entreprise Areva...

Depuis l'annonce par le président français Emmanuel Macron du retrait du contingent présent au Niger, la polémique bat son plein, au Sahel mais aussi en France et en Europe, sur les tenants et les aboutissants d'un échec consommé de la...Françafrique. En vérité, il s'agirait plutôt de l'avènement d'une époque nouvelle, née de l'émergence d'une large frange de jeunes Africains qui ne se reconnaissent pas dans les «valeurs» prônées, pendant des décennies, par des élites largement tributaires de la bénédiction élyséenne. Ils réclament, de plus en plus fort et de plus en plus vite, une politique centrée sur leurs attentes et leurs aspirations, exclusivement. Et ce qui se passe au Sahel, et plus largement en Afrique, n'est que la suite logique des grands bouleversements qui se déroulent dans d'autres régions du monde.