L'acharnement féroce avec lequel l'armée et le gouvernement sionistes poursuivent un génocide à Ghaza où la population palestinienne est, désormais, assiégée à Rafah et Khan Younès, au sud de l'enclave, obéit à deux calculs. Le premier a trait à une «libération» même infime d'otages pour pouvoir prétendre que l'agression engagée depuis le 7 octobre est «efficace». Le second est que Netanyahu et le gouvernement qu'il conduit veulent accentuer le nettoyage ethnique dans les territoires palestiniens occupés pour étendre le champ colonial, répondant ainsi à la demande pressante des nombreux colons juifs, assoiffés de nouvelles possessions au point de commettre des crimes abjects face à des Palestiniens qui tentent de résister à mains nues. Depuis qu'il est aux commandes, Netanyahu a multiplié les gages aux membres les plus extrémistes de son cabinet, dont certains sont des porte-voix des colonies sionistes et réclament ouvertement l'installation de nouveaux colons dans la bande de Ghaza, totalement dévastée et où les biens des familles assassinées ou acculées à l'exode vers la frontière égyptienne ont été systématiquement pillés par les soldats de l'armée d'occupation sioniste.

Netanyahu et ses comparses sont ainsi dans la ligne constamment suivie par tous leurs prédécesseurs qui n'ont eu de cesse d'étendre le territoire sioniste au détriment des terres palestiniennes, recourant pour cela à toutes les formes malignes de l'apartheid et du racisme ordinaire. Quant à leur allié américain, il a démontré à l'opinion internationale dont la mobilisation en faveur de la justice et de la paix reste pourtant exemplaire qu'il porte, de manière inconditionnelle, le poste avancé de ses propres intérêts dans la région et qu'il est déterminé, pour cela, à toutes les dérives. Les périples du secrétaire d'Etat Antony Blinken ne visent rien d'autre qu'à conforter cette donne au seul profit de l'allié sioniste mais, non content de cela, les Etats-Unis veulent également imposer aux Etats du CCG un soutien au vaste projet de reconstruction du Moyen-Orient, sur la base d'un deal arabo-sioniste qui ferait fi du droit légitime du peuple palestinien. Celui-ci devrait se contenter du discours rituel sur la «solution à deux Etats» à laquelle les gouvernements sionistes successifs n'ont jamais cessé de porter des coups extrêmes, face à une communauté internationale «impuissante» et à leurs parrains occidentaux.