L’agression sioniste contre la bande de Ghaza a bouclé, hier, son 100e jour. Au moment où au Conseil de sécurité de l’ONU et à la Cour internationale de justice, Israël est mis au banc des accusés et son plan d’extermination des Palestiniens démasqué, il se dégage une impression détestable d’une entité qui se croit tout permis. Les juristes de renom ont beau documenter un crime de génocide, les bombes continuent de pleuvoir sur l’enclave palestinienne. Les représentants de 15 pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU confondent le plan de déportation de près de deux millions d’êtres humains, mais le discours des ministres sionistes ne changent pas. Pis encore, ces extrémistes trouvent le moyen de justifier un acte inqualifiable, désignent des pays potentiels pour accueillir leurs victimes, tout en les affamant pour les pousser en dehors de l’enclave. Pour Tel- Aviv, celle-ci n’est ouverte que dans un seul sens, celui du départ des Palestiniens de leur terre natale. Aucune aide médicale et alimentaire n’est permise. Les Palestiniens ont le choix entre l’exil ou la mort sous les bombardements. Et si les bombes les épargnent, la faim se chargera de «finir le travail», comme disent les sionistes en Israël et même dans de nombreuses capitales occidentales. En 100 jours d’agression sans interruption, Tel-Aviv n’a absolument pas fait la preuve de sa puissance. En menant une guerre asymétrique contre les civils palestiniens, au lieu d’affronter la résistance, elle prouve, de manière définitive sa nature colonialiste et sa lâcheté. En face, la résistance héroïque du peuple palestinien, les convois de martyrs qu’elle offre à une cause juste et sacrée démontre qu’un peuple ne meure pas sous les bombes, mais peut disparaître de par sa propre idéologie mortifère. Israël qui a soutenu, jusqu’à la dernière minute, le régime raciste en Afrique du Sud, doit mesurer le poids de l’Histoire. Comme le peuple Afrikaner a disparu, les sionistes seront effacés de la surface de la Terre. L’Histoire de l’humanité nous apprend que les exemples de colonisation «réussis» l’ont été au prix d’affreux génocides. À ce jour, les États génocidaires des siècles passés sont interpellés par la conscience de l’humanité entière. Cette même Histoire nous apprend également qu’au final, les peuples ont toujours récupéré leurs terres. En Afrique du Sud, en Algérie et partout ailleurs….

le XXe siècle a enterré le colonialisme. Israël et le Maroc en sont les résidus…