Durant son second mandat, le premier président noir des États-Unis, Barack Obama, avait bravé le lobby sioniste et Netanyahu, avec une abstention au Conseil de sécurité sur un texte apostrophant l'entité sioniste. Mardi, le président démocrate Joe Biden, allié inconditionnel d'Israël à l'instar de tous ses homologues et généreux donateur en milliard de dollars et en dizaines de milliers d'obus et autres armes de guerre sophistiquées au profit de l'entité fasciste, a rué dans les brancards. Critiquant sévèrement Netanyahu et ses bombardements «aveugles» au lendemain d'un veto américain contre la résolution sur le cessez-le-feu immédiat à Ghaza, Biden semble changer son fusil d'épaule face au déluge de critiques et de dénonciations menaçant sa candidature pour un second mandat en novembre 2024. La colère internationale commence donc à payer et Netanyahu, comme prévu, est déjà mort politiquement. En témoigne la résolution de l'AG de l'ONU qui, par 153 voix sur les 191 pays membres, a validé mardi la résolution bloquée par Washington. Il n'aura pas fallu davantage pour que Biden change de ton, même si, en vérité, il ne change pas de camp. On sait que le Premier ministre sioniste n'a plus aucun choix sinon celui de poursuivre sa folle et barbare agression contre la population palestinienne martyrisée au regard du monde. Après s'être permis de tancer Vladimir Poutine pour le vote russe au Conseil de sécurité, il doit désormais prendre acte du ras-le-bol de la rue israélienne où les manifestants exigent le retour des prisonniers du Hamas à n'importe quel prix. L'armée criminelle sioniste a commis des atrocités multiples, comme à Jabaliya et Khan Younès ces jours derniers, et ses chefs sont autant condamnables que Netanyahu et son gouvernement d'extrémistes nazis. La résistance héroïque des fedayine a mis en échec tous leurs plans et aucun des objectifs annoncés avec arrogance n'a pu se réaliser. L'échec des responsables sionistes d'un génocide qui restera dans les annales de l'histoire est consommé, alors que le verdict de la communauté internationale a déjà été rendu. Et c'est ce verdict qui pousse, aujourd'hui, les dirigeants occidentaux, aussi sionistes que Netanyahu et ses sbires, à revoir leur copie pour se ranger dans le camp des partisans du cessez-le-feu «humanitaire», craignant de fâcheuses conséquences au plan électoral. Dans un monde divisé, notamment avec le conflit russo-atlantiste en Ukraine, et où les bras de fer ont lieu en Afrique, en Amérique latine et en Asie, le monstre sioniste est devenu génant après avoir planté ses crocs au coeur de certains États arabes, au Machrek et au Maghreb.