92 journalistes sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre qui a vu l'entité sioniste lancer une agression barbare contre l'enclave de Ghaza. Prenant acte des expériences de l'agression occidentale en Irak où l'information a été verrouillée afin de ne pas affronter les grandes manifestations hostiles à la guerre du Vietnam dont les soldats américains revenaient ou morts ou traumatisés à vie, l'armée sioniste a très vite attaqué par des raids aériens et des tirs d'artillerie les sièges des médias palestiniens et étrangers. Puis elle est passée aux assassinats méthodiques, ciblant les journalistes, les employés de différents médias et leurs familles. L'objectif est de les contraindre à la fuite, sinon à disparaître sous la pluie d'obus et des missiles.

En quelques semaines seulement, il ne restait plus, dans la bande de Ghaza, que les médias palestiniens et le bureau de la télévision qatarie, Al-Jazeera. Celle-ci n'a pas tardé à payer le prix de son courage car le sionisme ne s'embarrasse d'aucune sorte de morale ou d'«amitié» abrahamique, lorsque ses intérêts sont en jeu. La suite, on la connaît, puisque des meurtres ont eu lieu, jour et nuit, sans qu'on entende certaines ONG protester contre des crimes de guerre manifestes. Reporters sans frontières, connue pour son tapage outrancier lorsqu'il s'agit de pays arabes et africains, notamment, a brillé par son silence face aux exactions sionistes à l'encontre des journalistes martyrs palestiniens et de leurs proches. Que n'aurait-elle fait et que n'aurait-elle remué ciel et terre en d'autres circonstances! En fait, il n'y a rien d'étonnant à cela. «En assassinant des journalistes, l'occupant sioniste tente d'obscurcir la vérité, mais il a lamentablement échoué à briser la volonté de notre grand peuple palestinien», relève, à juste titre, le bureau des médias, à Ghaza. L'armée sioniste a cru manoeuvrer dans un brouillard médiatique total, comptant sur la servilité des grands médias occidentaux dont on a mesuré, clairement, les prouesses et les techniques de propagande indigne. Mais elle a sous-estimé l'impact des réseaux sociaux, utilisés par les Palestiniens, journalistes et combattants, pour révéler, dans toute son horreur, le génocide programmé par Netanyahu et ses acolytes. Les images répercutées par ces médias sociaux et par les télévisions arabes ont fait basculer l'opinion internationale. Elles devraient, également, conduire la CPI à assumer ses missions face aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité dont sont responsables les politiques et les militaires sionistes, notamment.