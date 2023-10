Toutes les secousses politiques, économiques et sécuritaires et toutes les polémiques insidieuses, n'ont pas réussi à altérer la lune de miel qui dure depuis plusieurs décennies entre les deux pays. Le couple dérange au point de s'attirer les foudres de lobbies qui n'hésitent pas à actionner une puissante artillerie de propagande. Le duo Algérie-Tunisie dont l'amitié n'a jamais été démentie, fait jaser. D'un côté, une puissance militaire régionale et un potentiel énergétique convoité, de l'autre un voisin auréolé d'un modernisme social envié, mais embourbé dans une grave incertitude économique. C'est justement durant ces moments difficiles où la Tunisie connaît un passage politique compliqué et un affaissement économique que le rapprochement s'est davantage fortifié. Alger tend sa main sincère à un voisin. Aux pires moments de la pandémie de Covid-19, l'Algérie a partagé son oxygène et ses vaccins avec la Tunisie même au point de s'attirer des animosités internes. Elle n'a pas hésité à contribuer financièrement pour alimenter le budget de l'État et permettre de payer les salaires des fonctionnaires. L'amitié a un coût. Et on ne le dira jamais assez, la Tunisie avec laquelle nous partageons plus de 400 km de frontières, constitue la profondeur stratégique de l'Algérie. Surtout en ces moments où tout le Sahel est redevenu un foyer incandescent d'instabilité. Quand la Tunisie va mal, l'Algérie aussi. Les deux pays ont le devoir de préserver le précieux legs de la stabilité et de la sécurité. Alliées privilégiées dans tous les domaines, la Tunisie et l'Algérie constituent un atout important pour le rayonnement, le développement et la stabilité de toute la région. Les liens particuliers entre les deux pays remontant à l'ère du défunt président Lahbib Bourguiba. Le peuple tunisien a apporté un soutien désintéressé à la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français. Toute la Tunisie s'est transformée en base arrière militaire et politique pour le combat des Algériens contre l'oppresseur colonial. Un soutien gravé dans l'Histoire qui a mêlé le sang des deux peuples lorsque l'aviation française a lâché ses bombes assassines sur le village de Sakiet Sidi Youssef le 8 février 1958. Même après l'indépendance, ce soutien n'a pas faibli. Durant la décennie noire, les Algériens n'avaient pour seule destination que la Tunisie pour aller respirer des instants de paix. Elle a gardé ses frontières ouvertes malgré les menaces terroristes. Avec la Tunisie, l'Algérie partage une frontière, une langue, une religion, une culture mais aussi et surtout une Histoire dense et riche.