Les Palestiniens de Ghaza sont littéralement poussés en dehors de l'enclave. L'entité sioniste veut s'en débarrasser au sens propre du terme. À coup de bombardements «chirurgicaux» qui ont déjà fait plus de 35000 morts, en majorité des femmes et des enfants, les judéo-nazis ont mis plus de 450 000 Palestiniens sur les routes, sans destination précise. Ils ne sont en sécurité nulle part en Palestine, leur propre pays. À El Qods occupée, leurs frères subissent les brimades quotidiennes de la part d'inhumains colons qui saccagent la mosquée El Aqsa et d'autres lieux de culte musulmans. En Cisjordanie, ils sont chassés de leurs maisons, dépossédés de leurs terres. Et dans toute la Palestine, des dizaines de milliers de jeunes, d'adolescents et même d'enfants sont arrêtés et parqués dans des centres de détention, sans procès et dans d'affreuses conditions d'hygiène.

Ce traitement ferait rougir de jalousie les nazis les plus extrémistes. L'entité sioniste est en train de pratiquer le meurtre massif, la déportation et l'arbitraire le plus abject aux dépens de tout un peuple. Osons le dire clairement: si les nazis n'avaient pas inventé les fours crématoires Netanyahou et ses collaborateurs l'auraient fait. Il est clair, à voir l'acharnement quotidien que met l'armée sioniste dans sa politique de terre brûlée, que l'objectif est d'en finir avec la population autochtone de la Palestine. Le mot qui décrit cette politique a été prononcé par la Cour internationale de justice. Celle-ci a évoqué un processus génocidaire... à moins de 20000 morts. Depuis le rendu de la CIJ, l'agression sioniste a décuplé de férocité et a même dépassé la cruauté du nazisme.

L'Histoire retiendra qu'un peuple a fait l'objet d'une tentative d'effacement pure et simple. Les criminels appartiennent au camp occidental. Ils assument leurs actes, car protégés par des puissances occidentales, au motif que l'entité sioniste est la «seule démocratie au Moyen- Orient». Si l'image de la démocratie est réduite au massacre de masse, les Palestiniens et le reste des peuples du monde n'en ont que faire. D'ailleurs retenons que dans cette sale guerre, le reste du monde, qualifié par l'élite des pays «démocrates» de ramassis de dictatures, ont très majoritairement voté à l'ONU en faveur d'un État de Palestine souverain. La démocratie occidentale s'oppose à la volonté de l'écrasante majorité de l'humanité. Elle est de ce fait complice et meurtrière...