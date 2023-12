Depuis 2020 et la série de coups d'État intervenus au Sahel, des autorités de transition président aux destinées du Mali, du Burkina et du Niger, sans oublier la Guinée. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), contrairement à ce que son nom indique, a pris des sanctions radicales contre les auteurs des putschs et a même menacé le Niger d'une intervention militaire, en fin de compte avortée pour des motifs que l'on peut deviner. La France, ancienne puissance coloniale, qui avait beaucoup investi dans la région considérée comme un pré carré africain, a dû plier bagage au plan militaire, ses opérations Barkhane, Takuba, G5 Sahel ayant été, partout, déclarées indésirables. Dans le même temps, la Russie a accru son influence et développe toute une stratégie géopolitique et économique qui met davantage en lumière les «erreurs» de la présence française, qualifiée de néocoloniale par les peuples sahéliens et leurs nouveaux dirigeants.

Ceux-ci ont conclu, le 16 septembre 2023, une Alliance des États du Sahel pour mieux lutter contre les groupes terroristes dont il semble qu'ils aient des attaches incertaines et seraient manipulés, tout en s'opposant aux locomotives occidentales alarmées par la présence russe dans le continent. Outre l'alliance sécuritaire, la démarche vise aussi à bâtir un ensemble sahélien homogène au plan économique et, surtout, à afficher un front politique uni face aux pressions et aux menaces des pays qui refusent leur tentative de restauration de la souveraineté, malgré des conditions difficiles.

Si, à un moment donné, on a pensé que l'Alliance allait prendre l'eau tant les trois pays membres ont du mal à contenir les groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel, le temps leur a donné raison, puisque leur front tripartite résiste aux assauts des uns et des autres. La contagion que redoute la Cedeao et l'ancienne puissance coloniale a failli emporter le Gabon mais, au final, elle n'a pas eu les conséquences supposées. Le Mali, le Burkina et le Niger avancent, tambour battant, vers un destin national longtemps cadenassé par des pays et des intérêts étrangers, notamment français, et ils ont balayé les hommes et les structures de l'ordre ancien pour mieux engager les réformes nécessaires. Scellant un pacte décisif pour un combat commun contre le terrorisme et pour «un devoir d'assistance et de secours» face aux menaces d'intervention extérieure, ils doivent, désormais, assumer le coût de cette ambition légitime. Faisant partie des pays les plus pauvres au monde, ils ont le regard tourné vers l'Algérie dont ils souhaitent une présence à la fois rassurante et fraternelle sur le plan sécuritaire.