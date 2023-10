Déluge de feu. Tapis de bombes. Massacre collectif. Tous ces qualificatifs que la presse nationale utilise pour décrire l'horreur sioniste à Ghaza ne suffisent pas pour décrire les scènes apocalyptiques que l'armée israélienne a imposé à l'oeil de tout observateur, depuis 7 jours. L'enclave palestinienne est en passe de se transformer en un immense tas de ruines. L'officier israélien qui largue ses bombes au phosphore et l'autre, le soldat qui appuie sur un bouton pour faire décoller un missile destiné à faire un maximum de victimes parmi les enfants et les vieillards palestiniens de Ghaza, savent-ils qu'ils reproduisent les mêmes gestes que ceux des soldats nazis lorsque ces derniers avaient reçu l'ordre de détruire le ghetto de Varsovie?

En réalité, il n'y a pas lieu de poser cette question. Ils le savent pertinemment. Ils savent aussi que la décision allemande de raser le ghetto avait été prise en réaction à une opération militaire exécutée par des résistants juifs contre un poste de commande d'une division SS allemande. Ces officiers d'actif et de réserve sont pleinement conscients du parfait parallèle que n'importe quel observateur peut et doit faire. Durant les années 40, les résistants juifs de Varsovie étaient qualifiés de terroristes par le commandement nazi. Celui-ci a décidé en réaction à l'opération militaire de tuer tous les juifs.

Que disent et que font les officiers, soldats et politiques israéliens. Ils qualifient les résistants de Hamas de terroristes et bombardent sans discernement toute la bande de Ghaza. Ils tirent pour tuer, comme le faisaient les nazis en leur temps. Et si les Allemands avaient été qualifiés en leur temps de criminels de guerre, les sionistes d'aujourd'hui le sont tout autant.

Dans le cas précis de cette horrible agression innommable contre d'innocentes victimes, il ne doit y avoir aucune autre explication que celle du génocide assumé par Benyamin Netanyahou et tous les officiers et soldats qui ont pris part à cette boucherie qui dure depuis une semaine. Et ce n'est pas la seule dans les annales de l'État raciste d'Israël. Il y a eu d'innombrables massacres, dont celui de Sabra et Chatila, pour n'en citer qu'un. Tous les sionistes qui, aujourd'hui, appellent au meurtre des Palestiniens méritent, comme les nazis, d'être jugés pour crime de guerre.