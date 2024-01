Les Algériens ont ceci de particulier qu’ils sont aussi prompts à encenser leur équipe qu’à la noyer dans un flot de critiques et de reproches amers. Le match nul face à l’Angola a déclenché cette réaction habituelle et on tremble à l’idée de ce qu’il adviendra, pour peu que la rencontre face au Burkina ne soit marquée par de graves désillusions. Pourtant, il faut rester zen et choisir d’être globalement positif. Si le père des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin avait place les joutes sous le slogan « l’important est de participer », les Algériens, eux, n’ont qu’un seul et unique leitmotiv : « vaincre ou mourir ». Or ce sont les échecs qui donnent à chaque victoire une saveur particulière. Aussi, toutes les équipes et, plus encore, celle des Verts qui portent l’emblème national ont besoin, dans chaque épreuve, de sentir réellement la ferveur et le soutien de leurs supporters, quelle que soit l’adversité.

Combien d’entraîneurs, combien de joueurs ont-ils dû courber l’échine sous les coups d’une opinion furieuse parce que frustrée dans ses attentes placées au plus haut ? Belmadi qui connaît la musique sait que tel est le prix à payer et les joueurs, particulièrement les bi-nationaux, encensés dans les victoires et reniés dans les défaites, le savent également. Le temps est venu de surmonter ces réactions primaires trop souvent observées, notamment outre-Méditerranée, et qui revêtent, ici, une dimension insupportable.

Un peuple n’est grand que par sa grandeur d’âme et sa capacité à digérer les échecs autant, sinon mieux, qu’il ne sait savourer les victoires. Et le peuple algérien est bien connu pour ses nobles valeurs. Dans le rendez-vous africain qui se déroule sous le regard des Ivoiriens, nombreux à supporter les Verts, il n’est pas permis de ne pas voir combien l’Équipe nationale a besoin de cette chaleur et de cette adhésion inconditionnelle que le peuple algérien sait apporter en toute circonstance, pour peu qu’on en appelle à sa lucidité. Il ne faut ni se leurrer ni être dupe des circonstances, le contexte n’est guère favorable et il suffit, pour cela, de se référer à la sombre machination orchestrée contre l’entraîneur algérien de la Tanzanie parce qu’il a eu le mérite de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Cette fois, bien plus que lors des joutes précédentes, la mobilisationdoit être pleine et entière.