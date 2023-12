En convoquant le Parlement pour un discours inédit sur l'état de la Nation, le président de la République Abdelmadjid Tebboune inaugure une tradition qui constitue la pierre angulaire de son mandat et vise à ausculter l'ensemble des réalisations aux plans politique, diplomatique et économique, durant les quatre années écoulées. En ce sens, le chef de l'Etat s'est employé à instaurer une relation particulière avec le peuple, devenu attentif à ses déclarations et à ses démarches. En effet, il a établi un langage simple et clair, audible et compréhensible par chacune et chacun, ensuite il a multiplié les décisions de nature à protéger le pouvoir d'achat des travailleurs et des familles, démontrant par-là même qu'il est un président issu du peuple et proche de ses préoccupations. Surtout, il a apporté la démonstration selon laquelle il entend agir et non réagir au gré des aspirations et des enjeux qui se posent au pays, dans tous les domaines. En réunissant les deux chambres du Parlement, pour un congrès qui fera date dans l'histoire du pays, il traduit dans les faits les engagements tels que proposés à l'heure de la candidature, avec comme souci premier de situer la dimension réelle des étapes parcourues ainsi que l'ampleur des défis à relever.

Comme, aussi, le président de la République entend asseoir, sur des bases saines et sereines, le dialogue et la réflexion dont résulte l'humus de la confiance populaire restaurée et de l'adhésion conséquente aux projets susceptibles de propulser le pays à un stade de développement avancé, malgré les obstacles et les manoeuvres qui tentent d'entraver les efforts et de brouiller la vision. En cela, le discours sur l'état de la Nation est un moment crucial dans la démarche globale, puisqu'il permet de mesurer le chemin parcouru, d'inventorier les progrès accomplis et les retards enregistrés, pour élaborer la stratégie nécessaire ainsi que les moyens pour la mener à bien. C'est avec ce souci de garder, en toutes circonstances, la transparence de la démarche et la franchise du discours que le chef de l'Etat a tenu à présenter l'état des lieux, à l'adresse des élus mais aussi de tout un peuple, à un moment où notre pays est confronté à des manoeuvres et des tentatives de sape, au niveau régional et international. Avec cet exercice institutionnel nouveau, une autre étape est franchie dans la démarche qui vise à restaurer la confiance et à promouvoir l'unité et la mobilisation de tous, pour édifier un pays digne et prospère.