Tout le monde se souvient des violentes menaces de Trump envers la Corée du Nord en 2017, elle aussi avertie d’une attaque militaire américaine sévère, comme l’est, aujourd’hui, l’Iran. Et, surtout, tout le monde se souvient qu’un an plus tard, Trump engageait avec Kim Jong Un une relation cordiale et que les deux hommes avaient, même, filé une parfaite idylle face à laquelle les experts ne comprenaient strictement rien. Voilà pourquoi il serait hasardeux, aujourd’hui, de conclure un peu vite que le contact entre Washington et Pékin serait irrémédiablement rompu, à cause des taxes survoltées que Trump inflige à tort et à travers. La Chine a déjà riposté aux 145 % du tumultueux milliardaire républicain en lui opposant un taux identique sur certains produits importés des États-Unis. Certains de ses produits étant même taxés à hauteur de 245%, elle vient de serrer davantage la vis en renvoyant des avions Boeing. Et elle exhorte les pays du monde entier, dont ceux de l’Union européenne, à ne pas « courber l’échine » devant le diktat américain.

Si l’on tient compte de cette donne, et des fortes tensions qui pèsent sur les relations entre les deux géants économiques mondiaux, bien sûr qu’une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping ne figure pas à l’agenda dans un avenir proche. Le président américain dont la salve de droits de douane a semé la panique sur les marchés internationaux n’a, dans un premier temps, épargné personne, y compris ses alliés traditionnels. Très vite, il lui a fallu, pourtant, surseoir à certaines surtaxes pour des dizaines de pays, dont les Européens. Mais il affiche la dent dure envers le partenaire chinois qu’il accuse, avec son franc-parler de cow-boy, de chercher à « entuber » les États-Unis. Du coup, les négociations sur la lutte antidrogue et sur le climat sont au point mort entre les deux superpuissances. À ce stade, la surenchère n’a plus la moindre pertinence et c’est pourquoi Pékin veut ignorer l’escalade trumpienne, sachant qu’un tel niveau de taxation rend rédhibitoires les échanges commerciaux. Reste que les deux puissances sont, bel et bien, dans un contexte de guerre économique ouverte, au point que la Chine estime qu’elle doit faire face à une réelle menace existentielle. Les canaux de communication qui fonctionnaient sous l’administration Biden sont, aujourd’hui, obstrués et une rencontre entre Xi et Trump en juin prochain, évoquée en février et mars dernier, n’a plus de raison d’être, semble-t-il. C’est pourtant méconnaître le caractère tourbillonnant du président américain qui a montré, à maintes reprises, qu’il sait imiter la girouette mieux que quiconque…