Les appréciations de notre économie par les partenaires étrangers constituent un baromètre fiable. Les partenaires étrangers, qu'ils soient des investisseurs, commerciaux ou des institutions financières internationales, ont tendance à évaluer certains indicateurs-clés pour mesurer la santé économique d'un pays. Depuis une décennie, ils délivrent pratiquement la même remarque: l'économie algérienne n'a pas de vision. Il n' y avait pas ce cap, ce tableau de bord qui nous indique clairement où l'on est et ce que l'on veut pour naviguer avec assurance dans le paysage complexe des affaires. Durant les années 70, l'Algérie savait quelle direction prendre sous la présidence du défunt Houari Boumediene. L'Homme avait une clarté de vision économique remarquable. Sa perspicacité et sa compréhension lucide des mécanismes économiques lui conféraient la capacité d'anticiper largement sur les événements. Cet héritage florissant a amorcé un déclin continu depuis les débuts des années 80 et la détérioration s'est intensifiée de manière particulièrement frappante au cours de la dernière décennie. Ainsi donc, le pays évoluait dans une incertitude économique et avançait vers des horizons «floutés». Des décisions hasardeuses ont mené en bateau, tambour battant,l'État et l'opinion publique. Depuis son élection à la tête du pays le 12 décembre 2019, le président Tebboune a décidé d'en finir définitivement avec cette situation. Après une étude approfondie et un diagnostic minutieux, le chef de l'État a prescrit son remède à doses homéopathiques dans un premier temps avant d'augmenter graduellement l'intensité du traitement. Il a d'abord stabilisé le cadre juridique effrayant par ses fluctuations, après lui avoir donné un coup de lifting qui l'a rendu attractif. Tebboune s'est attaqué surtout à l'écosystème et à l'environnement des affaires à travers la lutte implacable contre la bureaucratie et la réforme du système financier. Des actions qui participent à la libération des initiatives et à l'encouragement de l'investissement national ou international. Le président de la République a ensuite décidé de l'accompagnement de tous les projets d'investissement créateurs de richesse et de postes d'emploi, assurant les opérateurs économiques et les porteurs de projets, du soutien total de l'État. Un message politique fort. Depuis plusieurs années, les investisseurs étaient comme paralysés parce qu'ils se sentaient lâchés par le pourvoir politique et abandonnés à eux -mêmes.