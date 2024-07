Dans la furie guerrière qui détruit petit à petit les idéaux humanitaires, les puissants de ce monde jouent à armer les régimes coloniaux d'un côté et manigancer des rébellions de l'autre. Ces puissants qui, il n'y a pas si longtemps dominaient le monde, accusent régulièrement leurs adversaires de vouloir créer des conflits fratricides. Mais depuis que cet Occident joue avec les peuples et les nations, le reste de l'humanité sait ce qu'il en est en réalité. Dans les deux guerres qu'il entretient, il est totalement isolé. L'Assemblée générale de l'ONU n'approuve pas les sanctions décidées contre la Russie, ni les entraves honteuses qu'il met pour éviter l'avènement de la paix en Palestine. Les pays occidentaux, disons-le, criminels, jouent, aujourd'hui les «bons et les mauvais flics». Tandis que les premiers estiment scandaleux de poursuivre la fourniture d'armes et de munitions à un gouvernement qui «tue son peuple», les seconds soupçonnent une tentative de semer le chaos dans la région et accusent les premiers d'armer des terroristes en puissance qui retourneront leurs armes contre d'autres pays de la région. Entre les deux, des peuples se meurent et les survivants souffrent quotidiennement dans des camps de déplacés et manquent de tout. Le génocide s'accomplit sous les yeux de l'humanité et les prétendus pays démocratiques s'acharnent sur une organisation de résistance qui dispose du droit onusien de défendre son peuple. L'équation géopolitique créée de toutes pièces par un bloc de pays, anciennement colonialiste, peut paraître compliquée. Mais si on se met du côté de l'humanité, on découvre que cette «situation internationale complexe» est d'abord la preuve que les descendants des colonialistes n'ont pas évolué d'un iota lorsqu'il s'agit d'enjeux dits stratégiques. L'homme a toujours tué son prochain pour le pouvoir. Il continue à le faire en Palestine. La différence avec les autres guerres de ce XXIe siècle, c'est la volonté assumée de déshumaniser tout un peuple, sous les caméras dont les images sont plaquées sur des discours faussement mielleux de certains dirigeants du monde. Ces derniers trouvent le moyen de faire la différence entre un enfant et un autre, selon que l'un ou l'autre ait été enfanté par une musulmane ou une juive. C'est la stricte réalité d'un génocide que défendent des «journalistes»! En fait, ce qui tue deux fois les Palestiniens, c'est l'aspect hypocrite qu'apporte l'audiovisuel occidental.