Les dirigeants du monde musulman se sont rencontrés, hier, à Banjul, en Gambie, pour la quinzième fois. Sa création, en septembre 1969 était motivée par l'incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa à El Qods, troisième lieu saint de l'islam. Les pays fondateurs de cette organisation, l'une des plus importantes en nombre de pays, en puissance militaire, en poids démographique et économique avaient en face d'eux, une entité, certes reconnue par l'ONU, mais qui a refusé d'appliquer toutes les résolutions qui avaient suivi sa création artificielle. Les habitants de cette entité, venus principalement d'Europe de l'Est et un peu d'Afrique du Nord, s'étaient dits colonialistes assumés.

Les puissances européennes, elles-mêmes d'ex-empires coloniaux ont fermé les yeux. La guerre de 1967 remportée par les sionistes, par le truchement d'une trahison marocaine, était vue comme un signal pour l'expansion du cancer injecté par les Occidentaux en Palestine. Le prétendu foyer juif devait les protéger contre un antisémitisme exclusivement européen. La Palestine était un gage d'excuse du génocide commis contre les juifs en Europe. Deux ans après cette deuxième défaite, naissait l'OCI. C'était une réaction à l'agression. Une sorte de prise de conscience. Mais 55 ans après et 15 sommets, les musulmans de la planète observent impuissants la destruction de toute la Palestine. Un génocide en cours à Ghaza et une épuration ethnique en Cisjordanie. Des dizaines de milliers de martyrs, le triple en blessés et autant en prisonniers dans les geôles sionistes. Le talon d'Achille de cette organisation, qui représente plus d'un milliard de musulmans dans le monde, n'est pas la pauvreté des pays qui la composent, ni leur faiblesse au plan militaire. Dans cet ensemble de nations que réunit la civilisation islamique, il en est qui caracole au top 20 des puissances économiques. Il existe même un pays qui dispose de l'arme nucléaire. L'espace géopolitique, appelé à juste titre, le Croissant fertile, peut s'auto-suffire en tout. De grands peuples la composent. En fait, l'OCI souffre d'avoir intégré quelques familles monarchiques, implantées dans la région par d'anciennes puissances coloniales. Elles leur obéissent au doigt et à l'oeil. Elles ont pour mission d'empêcher toute tentative d'émergence de la nation islamique. Si elles n'ont pas bougé le petit doigt devant le génocide en Palestine, ce n'est pas seulement qu'elles sont lâches, mais surtout parce qu'elles savent ce qu'elles doivent à leurs maîtres du moment...