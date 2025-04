Le travail acharné réalisé par une nuée de fonctionnaires de divers ministères en rapport avec l’économie, durant ces cinq dernières années, a visiblement porté ses fruits. Ceux-ci ont réellement mûri, au regard des importants investissements enregistrés ces deux dernières semaines. Les Chinois, les Saoudiens et les Turcs ont montré un intérêt certain, et même beaucoup d’enthousiasme. Les forums d’affaires ne se déroulent plus dans le ronronnement qui les caractérisait avant la dynamique observée ces dernières années. Il y a de l’entrain, de la volonté de faire et de la détermination à aller jusqu’au bout des projets. Ce n’est pas simplement une impression, mais des faits concrets qui mettent l’Algérie à la tête des pays africains candidats à être la locomotive du continent. Les pôles de puissance du moment savent que notre pays est la clé de l’Afrique et veulent se donner les moyens de compter dans son développement.

L’émergence de l’Algérie ne fait pas de doute. C’est une question de court ou de moyen terme. Il est indéniable que plusieurs filières industrielles connaissent une dynamique remarquable, notamment par les spécialistes des quatre coins du monde. La situation que vit l’économie nationale est comparable à ce qui a été constaté ailleurs en Asie du Sud-Est. Les experts qui se détournaient de la destination Algérie admettent que cette dernière a bel et bien mûri, que les problématiques de la bureaucratie et de la corruption sont dépassables.

Là aussi, c’est une question de court et de moyen terme. Ces observateurs avertis de la marche de l’économie mondiale scrutent les avancées de l’Algérie dans l’industrie minière, dans l’agriculture intensive, dans les énergies renouvelables… Ils constatent de visu les contrats en milliards de dollars, régulièrement signés. Ils voient que le grand voisin d’en face, l’Europe, est désormais prêt à s’asseoir à la table de négociation pour revoir l’accord d’association qui le lie à l’Algérie. Toute cette dynamique n’est toujours pas visible dans le commerce extérieur de l’Algérie mais, entendons-nous bien, au risque de se répéter, c’est juste une question de court et de moyen terme. Les signes de l’émergence de l’Algérie sont encore visibles au moment où une bonne majorité de pays craignent la récession en raison de la guerre commerciale déclenchée par le président américain. Le pétrole plonge, mais l’attraction de l’Algérie demeure intacte. C’est dire que notre pays n’est plus jaugé à ses hydrocarbures, mais à sa promesse d’émergence. C’est ce qu’il faut retenir.