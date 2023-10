Comme un château de cartes, le mythe d'invincibilité d'Israël est tombé en 24 heures. L'offensive surprise, massive et coordonnée, lancée par des résistants palestiniens contre Israël samedi, constitue une «faillite majeure» pour l'État sioniste. Une faillite pour son armée, pour ses services de renseignement et pour ses moyens technologiques sophistiqués. Souvent associé à ses succès militaires lors des guerres avec les pays arabes, notamment la guerre de 1948, la guerre des Six Jours en 1967 et la guerre de 1973, Israël a savamment entretenu ce mythe pour renforcer la perception de sa puissance militaire. L'Opération déluge d'Al-Aqsa a sonné le glas d'une certitude. Désormais, il y aura un avant et un après- déluge d'Al-Aqsa. Pour de nombreux analystes politiques, cette bérézina des services de renseignement israéliens a été qualifiée d'historique, et qui pourrait être, sans exagération, comparée à celle de 1973. Pourtant, Israël est en état d'alerte permanent. Or, aujourd'hui, cette armée qu'on croyait invincible, performante a fait preuve d'un grand degré d'impréparation et de défaillance. Les images que diffusent en boucle des chaînes de télévision montrent bien que l'armée israélienne est dans un état de sidération, parce qu'elle est dans le brouillard de la guerre. Dans les milieux politiques israéliens, le choc est brutal et terrible. Il ébranle les certitudes et secoue les fondements de l'État sioniste. C'est comme voir un titan imposant réduit en poussière en quelques heures. Ses prétentions à l'invincibilité ont été balayées par la réalité impitoyable.

Dans ce moment de désintégration, l'illusion de l'invincibilité est brisée, laissant place à un réel sentiment d'impuissance. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a promis des représailles féroces. «Notre ennemi va payer un prix tel qu'il ne l'a jamais connu», a-t-il lancé, dans une allocution mais trop tard. Le déluge est passé par-là. Sous ses pieds, le sol se dérobait, le laissant perdu dans un tourbillon d'incertitude et de perplexité. C'est un avertissement, un rappel brutal de l'impermanence de toute chose.

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette attaque survient au moment où Israël se trouve confronté à une crise politico-institutionnelle et identitaire depuis plusieurs mois avec des manifestations hebdomadaires.