Depuis plusieurs mois, la normalisation entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite était dans l'air du temps. Donnée toute proche par Washington et vantée par le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, cette «avancée», qualifiée d' «historique», visait à mettre fin à la centralité de la cause palestinienne. Depuis le retour de Netanyahu aux «affaires», les crimes de l'armée sioniste, en Cisjordanie occupée et à El Qods, ainsi que les exactions des colons juifs extrémistes sont quotidiens et bénéficient du silence édifiant d'un Occident, empêtré dans le conflit en Ukraine où il appelle, sans cesse, à l'alignement des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. L'offensive du Hamas contre un Israël «sûr de lui et dominateur», selon les propos de plusieurs journalistes israéliens eux-mêmes, a brusquement changé la donne. La faillite historique de l'armée sioniste est telle que le gouvernement Netanyahu tente d'en effacer les stigmates au prix d'un véritable carnage à Ghaza, suivant en cela l'exemple d'Ariel Sharon et d'autres responsables de génocides contre le peuple palestinien.

Ainsi, l'Arabie saoudite a interrompu net les discussions, «très avancées» selon le secrétaire d'État américain Blinken qui se félicitait d'un succès à portée de main, pour une normalisation «historique». Blinken a été informé par son homologue saoudien, écrit le Jérusalem Post, sur le fait que «le caractère extrémiste du gouvernement israélien de droite radicale sape toute possibilité de rapprochement avec les Palestiniens et, de ce fait, avec les Saoudiens». Nul doute que le propos du président Joe Biden, apportant un appui inconditionnel à Israël et expédiant armes et porte-avions dans le Golfe, pour signifier au monde que l'État hébreu est bien le 51ème membre des États-Unis, aura lourdement sapé cette «normalisation» rampante qui a infecté plusieurs États arabes.

Le plan Abdallah, devenu «feuille de route de la Ligue arabe» en 2002, un temps enterré par les «Accords d'Abraham», renaît comme aux plus beaux jours de sa proclamation. La terre contre la paix, si férocement combattue par les alliés d'un sionisme dont l'appétit s'est nourri d'une droitisation extrême de la société israélienne, croyant définitives les prétendues «annexions» d'El Qods-Est et de la Cisjordanie occupée, est un passage obligé pour une entité sioniste, posée au Moyen-orient tel un abcès de fixation au service de la domination des États-Unis, désormais contrariée par le retour en force de la Russie et par un entrisme conséquent de la Chine. Plus que les officines israéliennes, totalement prises de court, les stratèges du Pentagone doivent prendre en compte ces grandes mutations.