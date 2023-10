En prenant part à une réunion ministérielle du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, en marge de la 78ème AG de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a mis l'accent sur les engagements de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme qui gangrène plusieurs régions du continent. Il a rappelé, à cet égard, que le président Abdelmadjid Tebboune est en charge de la haute mission de coordinateur de l'action continentale contre ce fléau ainsi que pour sa prévention. Voilà plusieurs années que le terrorisme constitue le défi majeur auquel sont confrontés un grand nombre de pays africains, sachant qu'il handicape tous les efforts de développement et constitue une grave menace pour la paix et la sécurité des populations, notamment dans la région du Sahel où la prolifération terroriste a atteint, ces dernières années, un niveau extrême. Attaf a, d'ailleurs, souligné que c'est au Sahel qu'on enregistre le plus grand nombre de victimes, au fur et à mesure des attaques criminelles devenues presque quotidiennes, à tel point que la région est devenue «un foyer mondial du terrorisme». De sources concordantes, il apparaît que les groupes criminels qui sévissent dans toute la région sahélienne, quelle que soit la chapelle à laquelle ils disent appartenir, contrôlent de facto de vastes étendues géographiques et disposent d'un arsenal préoccupant. On sait que le phénomène du terrorisme nourrit plusieurs autres activités tout aussi néfastes, comme le trafic d'armes et de drogues ou la traite des migrants. Aussi, l'Union africaine doit-elle se pencher sur un phénomène devenu une priorité absolue et lui consacrer les efforts indispensables pour juguler la multiplication des foyers de crise, sachant que c'est de cette recrudescence des tensions et des conflits que se nourrit l'hydre de l'extrémisme et du terrorisme. L'Algérie n'a de cesse de rappeler que, parmi les principaux axes de la lutte contre ces fléaux, figurent le développement et la sécurité, étroitement imbriqués et, pour cela, elle a lancé un appel à la tenue d'une conférence internationale sur le développement dans toute la région du Sahel, proposant en aval un autre mode d'opérations de maintien de la paix capables de répondre aux menaces du terrorisme et du grand banditisme qui ont proliféré dans la région. Notre pays oeuvre également à la préparation d'un sommet africain extraordinaire face à tous ces défis, prévu en janvier prochain au Nigeria.