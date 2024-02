Éclipser l’Algérie de la décision régionale et internationale est la mission que se sont donnée des officines étrangères. Actionnés par une volonté de faire taire une diplomatie qui a réussi d’authentiques miracles politiques, ces détracteurs usent de corruptions de certaines élites pour en faire une arme contre le pays. Recrutés dans les États voisins, au sein de l’Union européenne et parfois dans les arcanes de l’activisme national, ces «missiles» politiques ont l’unique mission de défaire l’image d’une nation unique en son genre. Fruit d’une révolution populaire, la plus importante du XXIe siècle, l’Algérie tient sa légitimité d’un combat hors du commun. Sa diplomatie s’inspire exclusivement de l’expérience d’un peuple qui sait le sens profond du sacrifice, de l’amour de la patrie. On ferait le tour de la planète, on ne trouverait pas un État qui demeure constant comme l’est l’Algérie sur des questions de principes. La Palestine et le Sahara occidental représentent les deux causes sacrées de sa diplomatie et au-delà de l’ensemble des Algériens qui désirent par- dessus tout, voir les peuples de Palestine et du Sahara occidental accéder à la liberté pleine et entière dans leurs pays respectifs, souverains et indépendants. Cette constance dans le positionnement vis-à-vis de ces deux dossiers précisément, malgré des changements à la tête du pays, confirme un attachement profond de l’ensemble de la communauté nationale aux valeurs révolutionnaires qui fondent la République algérienne moderne. Aucune puissance politique ou militaire n’a réussi, en aucune façon à faire évoluer la position de l’Algérie sur ces questions de principes. Les «soldats» du chaos ont échoué à faire dévier l’Algérie. Mais dans le même temps, ils ont réussi à «convaincre» certaines élites arabes à abandonner leurs frères palestiniens et sahraouis. Les cercles hostiles à la souveraineté des peuples ont engrangé quelques victoires, mais ce n’est jamais définitif. L’Algérie demeure droit dans ses bottes et répond à toutes les tentatives de génocide de la mémoire des nations par un activisme volontariste qui rassemble les peuples avant les élites. Son mandat onusien a remis au centre des débats les causes palestinienne et sahraoui, mais aussi la demande insistante d’un nouvel ordre mondial. Que les détracteurs en disent ce qu’ils veulent, l’Algérie est le pays qui refuse le compromis sur des causes fondamentales et combattra toujours les compromissions des élites…