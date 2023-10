Pendant 16 ans, le Premier ministre le plus engagé dans l'expansionnisme raciste et xénophobe du sionisme, Benjamin Netanyahu, a mis en oeuvre sa politique du «grand Israël», poursuivant une colonisation effrénée des territoires palestiniens et la judaïsation, au pas de charge, d'El- Qods-Est occupée. Les colons juifs extrémistes ont trouvé en lui le pourvoyeur zélé d'une expansion violente, faisant fi des condamnations formelles de la communauté internationale et des «reproches» hypocrites des capitales occidentales. Netanyahu a bénéficié du soutien décisif de l'administration Trump et de son quatuor de conseillers ultra sionistes, parmi lesquels le gendre de l'ancien président, Jared Kushner, très engagé dans le financement des colonies juives en Cisjordanie occupée. Il a cru enterrer la question palestinienne grâce au processus biaisé de la normalisation, censé la jeter aux oubliettes. Plusieurs États arabes ont, en effet, posé genoux à terre et consacré l'ambition israélienne dans la région et au Maghreb, persuadés d'y trouver leur compte. Mais le 7 octobre dernier, au vent distillé par Netanyahu a répondu une tempête, nommée «Toufan El Aqsa», à laquelle ne s'attendaient ni les sionistes ni leur mentor américain. Malgré les horreurs d'une «riposte» qui fait des civils palestiniens une cible facile pour les pilotes sionistes dont les raids ont plongé Ghaza dans une horreur semblable à celle de Leningrad, face aux nazis, et de Dresde, face aux États-Unis, durant la Seconde Guerre mondiale, Netanyahu est, désormais, sur la corde raide. Son sort fait l'objet d'une foule d'accusations. Sans doute, durant 16 ans, a-t-il rebondi, maintes fois, pour ensanglanter davantage la Cisjordanie et Ghaza, le Liban et la Syrie. Mais avec l'opération du Hamas, le glas a sonné pour celui qui est l'autre Sharon, aux mains ensanglantées à l'extrême, avec comme unique obsession de mettre fin à l'identité palestinienne dans la région. Persuadé qu'en détruisant Ghaza et en punissant le peuple palestinien contraint à un nouvel exode, il sauvera sa peau, Netanyahu semble croire que la faillite totale de son gouvernement d'ultra droite, les concessions volontaires faites aux partis religieux ultra orthodoxes qui l'ont ramené aux affaires, et l'effondrement des mythes entretenus autour de l'armée et des services de renseignements sionistes, totalement pris au dépourvu, lui seront pardonnés. Si une commission d'enquête reste tributaire de la décision gouvernementale et si la forte mobilisation contre une loi qui a entériné la primauté du gouvernement sur la Cour suprême a été ignorée, malgré les meurtrissures, il devrait se pencher sur la caricature du quotidien Haaretz, le montrant en jardinier «arrosant» des salades dans le potager palestinien où chacune d'entre elles reflète le visage des chefs du Hamas.