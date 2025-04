La visite du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, intervient après celles du ministre mauritanien de la Défense, Hanana Ould Sidi Ould Hanana, et du ministre des Affaires étrangères égyptien, Badr Abdel-Atty. Trois représentants de pays qui ont en partage des pans d’histoire avec l’Algérie et qui ont fait escale à Alger. La capitale algérienne entretient ainsi le statut de carrefour des civilisations que porte fièrement le pays. Exportateur net de paix attesté et puissance économique continentale avérée, en témoignent les chiffres du dernier rapport de la Banque mondiale, institution financière qui n’a pas la réputation d’attribuer des bons points à l’emporte-pièce, c’est dans cet «instantané» que le chef de la diplomatie turque a atterri, hier, sur le sol algérien. Une visite qui est loin d’être anodine eu égard aux relations qu’entretiennent la Turquie et l’Algérie. Il faut rappeler que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a été le premier chef d’État à fouler le territoire national après la première élection du président Abdelmadjid Tebboune. Alger va l’accueillir de nouveau. Sa visite prochaine a été annoncée le 27 septembre par le nouvel ambassadeur turc en Algérie. Depuis, les relations entre les deux pays n’ont cessé de se bonifier, se solidifier. L’axe Alger-Ankara s’est imposé sur le plan international. Les deux capitales ont en partage une convergence de vues sans faille sur les conflits qui secouent la planète en plus d’une histoire commune, socle de leur coopération remarquable. L’Algérie progresse à pas de géant vers une économie productrice de richesses. Les réformes s’enchaînent et les opportunités d’investissements sont réelles. La Turquie y est très sensible et garde un œil grand ouvert sur ces mutations prometteuses. L’Algérie, qui a en partage une histoire commune avec la Turquie, est de surcroît son premier partenaire africain. La coopération entre les deux pays est promise à une progression significative au vu de leurs potentialités respectives. C’est dire si la marge de manœuvre est importante au vu des potentialités et, surtout, des ambitions affichées des deux côtés. Il faut souligner que le partenariat économique entre Alger et Ankara connaît une dynamique remarquable, à travers des rendez-vous internationaux et à la tenue de nombreux forums d’affaires. Il y a eu, à titre d’exemple, le 16e Forum de la coopération arabo-turc qui s’est tenu du 25 au 28 janvier 2022 à Istanbul. Liés par un Traité d’amitié et de coopération depuis mai 2006, les deux pays saisiront certainement l’opportunité qu’offre la visite du ministre turc des Affaires étrangères pour élever leurs échanges commerciaux à un niveau historique. Et renouveler leur soutien indéfectible à la Palestine meurtrie.