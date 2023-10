Depuis la mort de son président Charles de Gaulle, la France n'est plus la grande puissance qu'elle était. Même en gonflant les muscles et en tentant l'illusion d'avoir du poids sur l'échiquier international, les ultimes soubresauts de son déclin ont accompagné le dernier mandat de Jacques Chirac, ultime gardien de la «politique arabe de la France». Ensuite, ont défilé des chefs d'État aux positions relevant du grand écart, selon les contingences. À cela, plusieurs raisons, à la fois internes et extérieures. Si la montée rapide de l'extrême droite dans les scrutins porte en elle la menace d'une victoire à la future présidentielle, celle du courroux et du rejet grandissant de l'ancienne puissance coloniale dans des fiefs où elle a été longtemps inexpugnable a précipité le recul du pays de la Révolution de 1789.

Face à cette érosion, le président en exercice connaît des équations quasi insolubles et mesure, bon gré mal gré, les limites d'une histoire tronquée. Malgré cela, il porte volontiers l'armature d'une puissance membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU mais dont la quadrature du cercle fait qu'elle n'a pas d'autre rôle que celui de figurant enthousiaste, dans un drame qui concerne le monde entier. À Ghaza, en Cisjordanie occupée et, plus largement, dans un Moyen-Orient trop longtemps tourmenté par les dérives sionistes, les peuples arabes assistent, interloqués, à une bruyante kermesse au profit de l'agresseur et au déni systématique du droit, bafoué au gré de l'impuissance et de la défaite consommée. Pire, ils voient le «droit de tuer» accordé par les États-Unis à une entité sioniste qui bafoue toutes les lois et toutes les valeurs de l'humanité, impunément.

Le peuple palestinien subit, au regard du monde, une véritable abomination et quelle que soit l'horreur révélée au quotidien, les dirigeants occidentaux font mine de ne rien voir et de ne rien savoir. Avec eux, une France qui a tourné le dos à ses valeurs, à ses principes et à ses discours au point qu'elle est, désormais, décriée par un certain nombre de pays. Le pire est que ce virage est en vogue à droite comme à l'extrême droite, les deux courants rivalisant dans le marécage de l'islamophobie et de la surenchère pro sioniste pour s'attirer les faveurs de son lobby et de ses officines. Leur négationnisme n'épargne ni les carnages de Deir Yassin en 1948, de Kfar Qassem en 1956 et de Sabra et Chatila en 1982, ni les charniers dont l'Algérie n'a pas encore refermé toutes les plaies. Il est vrai que les Accords d'Abraham ont porté le déni des peuples arabes et des Palestiniens à un tel degré que la mauvaise foi occidentale et son arrogance capitaliste sont devenues les étendards d'une décadence révélatrice d'un nouvel axe du mal.