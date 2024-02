L'emballement occidental dans le Proche et Moyen-Orient n'a jamais été aussi important. L'on a certes connu, l'implantation de l'entité sioniste dans la région, la triple agression américano-franco-britannique en 1956, les guerres de 1967 et 1973, l'invasion du Liban sud et les autres guerres du XXIe siècle où l'Occident a toujours joué un rôle central dans la prédation sioniste des territoires de la Palestine. Mais depuis le 7 octobre dernier, l'acharnement est sans commune mesure. En plus des plus de 27 000 martyrs palestiniens tombés sous cent mille tonnes de bombes, l'interdiction d'accès aux aides humanitaires dans la bande de Ghaza, la suspension du financement de l'Unrwa, les mêmes Occidentaux élargissent le spectre de la guerre en bombardant le Yémen, la Syrie et l'Irak. Le motif de ces bombardements serait la mort de trois soldats américains en Jordanie. L'administration Biden a pointé un doigt accusateur en direction de l'Iran... et ciblé des groupes pro-iraniens en Syrie et en Irak. Cette escalade dans le Moyen-Orient est censée être un message à Téhéran. Cette stratégie est aussi vieille que la fiole exhibée par Colin Powel au Conseil de sécurité de l'ONU pour justifier le bombardement de l'Irak. Elle est également aussi stupide que le massacre des habitants de Benghazi en Libye, inventée par Bernard-Henri Lévy pour assassiner Maamar Kadhafi. Personne n'est dupe. Le mode d'emploi est clair. Les bombes américaines n'avaient pas la mission de «venger l'Amérique», mais tout simplement de rapprocher le Moyen-Orient d'une situation de guerre totale, pour qu'après, l'humanité ne sache quoi faire d'autre que souhaiter le retour à une paix tronquée, dont le seul bénéficiaire sera le régime colonialiste et raciste d'Israël. Ces attaques qui font aussi office de diversion, histoire de détourner le regard de l'opinion mondiale du génocide palestinien, ont également la mission de convaincre le reste de l'humanité de la toute puissance de l'empire américain.

Washington adresse un autre message, au reste du monde. Il est difficile de trouver une autre explication lorsqu'on sait que pas moins de 85 cibles ont été touchées en quelques jours. D'un autre côté et à voir cette attitude belliciste, on est forcé d'y voir le comportement d'un empire sur le déclin. Dans sa chute l'Amérique entraînera une Europe complice d'un énième génocide.