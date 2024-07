La sentence est tombée. Seuls trois candidats sur les seize potentiels ont été retenus dans la course au Palais d'El-Mouradia. Ils s'affronteront dans le cadre de la présidentielle anticipée du 7 septembre. Un rendez-vous que les Algériens s'apprêtent à vivre alors que le pays connaît une mutation sans précédent sur le plan économique, notamment. L'Algérie est, en effet, et depuis l'organisation de la Conférence nationale sur la relance économique les 18 et 19 août 2020, présidée par le président de la République sortant Abdelmadjid Tebboune, candidat à sa propre succession, sur une trajectoire qui doit la propulser au rang de nation émergente. C'est certainement cet esprit-là qui guidera les prétendants à la magistrature suprême dont celui qui aura les faveurs des suffrages des électeurs aura pour mission de conduire les affaires du pays. Un chemin moins périlleux que par le passé mû en challenge passionnant aujourd'hui.

Le sillon d'un nouveau modèle de croissance de richesses qui ne s'appuierait pas uniquement sur le secteur des hydrocarbures ayant été tracé. Des projets d'envergure internationale ont été lancés. En témoignent le gisement de fer de Ghar Djebilet, de pointure mondiale, situé à Tindouf (1460 km au sud-ouest d'Alger) qui s'est imposé au vu de ses réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes, comme le «bras économique armé» du pays, la mine de zinc-plomb d'Amizour (Béjaïa) avec des réserves estimées à 68,6 millions de tonnes. Soit plus d'un tiers des réserves mondiales, selon l'américain Geological Survey, agence du gouvernement des États-Unis ou le projet de premier plan de phosphate intégré qui sera abrité par quatre wilayas de l'est du pays (Tébessa, Skikda, Annaba, Souk Ahras) qui permettra à l'Algérie d'être l'un des principaux pays exportateurs mondiaux d'engrais et de fertilisants. Heureux hasard de calendrier, la présidentielle du 7 septembre doit les propulser au devant de la scène.

Des mégaprojets de ce type doivent tenir le haut de l'affiche des programmes économiques des prétendants au Palais d'El-Mouradia. Ces fers de lance de l'économie nationale qui dessineront incontestablement les contours de l'Algérie de demain doivent se tailler la part du lion lors de la campagne électorale qui précédera le scrutin du 7 septembre. Avant de se jeter dans l'arène, ceux qui auront à croiser le fer ce jour-là doivent attendre le «coup de starter» de la Cour constitutionnelle. Rendez-vous le 1er août...