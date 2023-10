Comme à son habitude, le gouvernement d'ultra droite que conduit Benjamin Netanyahu ne s'embarrasse d'aucun scrupule, assuré par les alliés américain et européens d'un soutien inconditionnel, à la fois politique et militaire. C'est ainsi qu'il presse la population palestinienne de quitter Ghaza pour se réfugier à la frontière de l'Egypte, sommée de l'accueillir. De nombreuses voix se sont élevées, à Moscou, à Pékin, aux Nations unies et dans plusieurs pays arabes pour rappeler aux dirigeants sionistes, plus belliqueux que jamais et déterminés à provoquer une nouvelle Naqba, après celles de 1948 et de 1967, que les déplacements forcés d'une population sont «inacceptables» et qu'elles contreviennent aux droits humains les plus élémentaires. En vain, puisque hier, l'armée sioniste est revenue à la charge, tout en poursuivant ses raids sanglants contre une enclave dévastée. Les civils palestiniens doivent, dit-elle, s'en aller au plus vite avant que l'ultimatum de 24 heures ne prenne fin et que l'attaque terrestre ne prenne le relais contre des enfants, des femmes, des vieillards et des milliers de blessés dont la détresse est incommensurable. «Forcer la population de Ghaza à migrer en 24 heures est inacceptable» a déclaré le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, lors d'un discours devant des homologues africains réunis à Istanbul. Il a aussi critiqué l'envoi d'un porte-avions par les États-Unis aux portes du conflit, considérant que ce geste ne va pas en faveur de «la paix». Mais quelle paix, au juste? L'État hébreu a coupé l'eau, l'électricité, la nourriture à deux millions de Palestiniens avant de les soumettre à des bombardements barbares et ininterrompus, depuis huit jours. Il brandit aux yeux de la communauté internationale la menace d'un véritable génocide qui bafoue toutes les règles et toutes les conventions en matière de droits humains, tant sa politique raciste et expansionniste a constamment balayé, en toute impunité, les résolutions de l'ONU, en définitive impuissante à faire valoir ses décisions. En se préparant à une attaque terrestre, estime à juste titre l'Organisation mondiale de la santé, Israël condamne à la peine de mort des milliers de Palestiniens, de tout âge, gravement blessés et privés de <soins basiques par le blocus, suivi d'un siège. La Ligue arabe a alerté le secrétaire général de l'ONU face à cette grave dérive sioniste qui constitue, clairement, un «crime de guerre» mais que peut faire l'ONU lorsque l'administration Biden, suivie à la lettre par diverses capitales occidentales, applaudit une extermination programmée qui n'est pas sans rappeler le génocide des Indiens d'Amérique...