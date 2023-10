Déclenchée par surprise un jour de fête juive, l’offensive palestinienne a ébranlé la prétendue citadelle sioniste, lézardant son « dôme de fer » qui n’est pas sans rappeler l’effondrement du mur Bar-Lev, en octobre 1973, lui aussi réputé « infranchissable ». Elle a confirmé au grand jour le deux poids deux mesures dont se gargarisent les dirigeants occidentaux, mis à nu par l’opération spéciale russe en Ukraine. Toutes tendances confondues, ils ont donné libre cours à leur habituel anathème envers les « terroristes » palestiniens quand ils se limitaient, des années durant, à agiter la « retenue » face aux victimes palestiniennes des raids meurtriers de l’armée sioniste. Les scènes de panique qui ont secoué de nombreuses villes et localités sionistes ont nourri cette réaction occidentale, au demeurant banale. L’effet de surprise, l’ampleur des moyens utilisés par les fedayine palestiniens et la coordination remarquable de l’opération ont pris de court une armée sioniste, habituée à se « promener » sans conséquences dans les rues de Jénine et de Ramallah. Toute une symbolique apparaît derrière cette action du Hamas qui intervient lors du 50 ème anniversaire de la guerre d’octobre 1973 et constitue un sérieux avertissement face aux exactions quotidiennes sionistes, en Cisjordanie et à El Qods-Est occupées. Depuis des mois, la mosquée Al Aqsa est quotidiennement attaquée par des escouades de colons juifs extrémistes que protègent des soldats de l’État hébreu. Telle est la politique du gouvernement Netanyahu, impulsé par les dirigeants de partis religieux dont l’appétit expansionniste est affiché au grand jour. L’arrogance extrême, le mépris évident envers une majorité de la communauté internationale et le sentiment de totale impunité dans la mise en œuvre d’une politique agressive et expansionniste pour nier le droit palestinien ont atteint un stade tel que les Palestiniens, eux-mêmes, n’ont eu d’autre choix que de frapper un grand coup pour se rappeler au bon souvenir de ceux qui prétendent les occulter en misant sur un statu quo perpétuel. Ni le racisme ségrégationniste, ni l’apartheid, ni même le discours biaisé de la normalisation, en échange de quelque pacotille, ne sont de nature à résoudre l’équation. Seul, le recours à l’initiative de paix lancée en 2002 par la Ligue arabe constitue le cadre efficient pour rendre justice à un peuple spolié de son droit à l’existence et à la dignité, depuis 1947, et soumis à toutes sortes d’exactions devant lesquelles le monde « civilisé » a toujours détourné, « pudiquement », le regard.