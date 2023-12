Le bilan des bombardements israéliens sur Ghaza approche les 20 000 martyrs. Des vies palestiniennes sont perdues par dizaines chaque jour. Toute l'enclave est déclarée zone de guerre par l'armée de l'occupant sioniste, dont les soldats tirent sur tout ce qui bouge et sans sommation. Des scènes qui rappellent la triste époque de la Seconde Guerre mondiale. L'on a bien interdit à quiconque de porter secours à un journaliste gravement blessé, jusqu'à ce qu'il se vide de son sang dans d'atroces douleurs.

Les militaires ont-ils voulu faire un exemple ou ont-ils tout simplement appliqué les instructions de leur hiérarchie? En banalisant la mort, ils déshumanisent leurs victimes, exactement comme le faisaient avant eux tous les colonialistes de la planète. En Algérie, en Afrique du Sud et ailleurs en Afrique et en Amérique, la nature du colon n'a en rien évolué. Israël ne fait pas exception à la règle. Ses alliés du moment comptent parmi les nations les plus prédatrices de l'histoire de l'humanité. Ces dirigeants se drapent de «valeurs» de leur Occident, pour ne les appliquer que sur leurs peuples respectifs. Le reste du monde n'a aucune espèce d'humanité à leurs yeux. Les Palestiniens, aujourd'hui, au même titre que d'innombrables autres peuples, n'ont pas droit à la considération due à des êtres humains.

Lorsque les unités spéciales de l'armée israélienne humilient et tuent des dizaines de civils innocents, quotidiennement, personne ne trouve à redire parmi les dirigeants de la vieille Europe, dont les aïeux ont été complices de plusieurs génocides. Tirer à vue sur des civils torses nus et brandissant un drapeau blanc n'a rien de répréhensible. Mais lorsqu'on découvre que ces victimes étaient israéliennes, c'est le branle-bas de combat à Tel-Aviv. Et lorsque deux femmes dans une paroisse catholique à Ghaza sont abattues par des tirs de sniper, la nouvelle est «très grave et douloureuse» pour le Pape.

Il n'est pas question pour les Israéliens, comme pour le souverain pontife de se contenter de l'expression «dégâts collatéraux». Ce sont des «êtres humains» disent-ils, au même titre que l'agent du ministère français des Affaires étrangères, tué dans un bombardement. Les milliers d'enfants déchiquetés par les bombes, eux, sont comptabilisés parmi «les pertes incontournables».

Cette guerre a un nom. C'est un génocide perpétré contre des hommes, des femmes et des enfants, dont le seul tort est d'être nés sur les terres de leurs ancêtres. Les Palestiniens, comme les Algériens, avant eux, donneront autant de martyrs que nécessaire. Les colonisateurs ne gagneront pas.