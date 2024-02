C'est une situation inhumaine que le monde observe à Ghaza. Contraints pendant des mois à fuir le nord de la bande par des bombardements à la fois aériens et terrestres qui ont totalement ravagé l'enclave, plus d'1,3 million de Palestiniens se sont retrouvés dos au mur à Rafah, près de la frontière égyptienne où l'agression sioniste poursuit sa mécanique barbare, avec le soutien inconditionnel de l'allié américain. L'ONU dont les principales agences ont partagé le tourment de la population martyre ne cesse de dénoncer le drame humanitaire mais ses cris de détresse ne parviennent pas à faire bouger sa principale instance, le Conseil de sécurité où les Etats-Unis s'opposent résolument à un cessez-le-feu immédiat et total. Ce qui n'empêche nullement les dirigeants de la superpuissance de ressasser le discours sur son «soutien à la solution à deux Etats» dont la véracité passe inévitablement par un arrêt de l'agression contre un peuple assiégé, affamé, réduit à une condition qui accrédite la démarche sioniste de génocide. «La plupart (des Palestiniens) vivent dans des abris de fortune, des tentes ou à l'air libre. Rafah est une usine à désespoir et nous craignons ce qui va se passer ensuite», a ainsi déclaré hier un porte-parole du bureau de coordination des Affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU, Jens Laerke, lors d'un point de presse à Genève. Il a souligné que femmes et enfants sont menacés en plein hiver par la famine et les épidémies, alors même que «Khan Younès est également de plus en plus attaqué» par l'aviation sioniste qui intensifie chaque jour les raids. Le responsable onusien s'est également insurgé sur le fait que les violentes attaques n'épargnent même pas les hôpitaux. Le constat est d'ailleurs conforté par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les Territoires palestiniens occupés, Richard Peeperkorn, qui a assuré hier que sur les 36 hôpitaux que comptait Ghaza, 21 ne sont plus en état de marche, suite aux bombardements criminels de l'aviation sioniste, 13 le sont partiellement et 2 à peine. Surtout, il a précisé qu'aujourd'hui, plus de 8 000Palestiniens doivent être évacués en urgence pour des soins, 6 000 ayant été plus ou moins gravement blessés par les attaques sionistes et 2 000 ayant des problèmes de santé. L'OMS comme l'UNRWA et d'autres agences sont confrontées aux refus sionistes de l'entrée des convois chargés de réapprovisionner les centres de santé de sorte que la malnutrition commence à faire des ravages dans toute la population civile. «Personne à Ghaza n'est à l'abri de la famine», a alerté M. Peeperkorn.