Le Mouvement des non-alignés se réunit depuis avant-hier à Kampala. Le G77 tiendra un Sommet avec la Chine. C'est un signe! L'humanité, plus qu'à n'importe quelle époque, a conscience du grand virage géopolitique qui lui ouvre tous les avenirs possibles. La démocratisation de la communication mondiale, la multiplication des sources d'information, l'ampleur de l'intox et le sentiment réel que la propagande alimente tous les discours politiques à la travers le monde, donne à cette troisième décade du XXIe siècle, l'image d'une ère stressante pour l'ensemble de l'humanité, traumatisante pour ceux qui vivent aux abords des zones de conflit et carrément dramatique, pour les êtres humains qui ont la malchance de naître dans les cratères des volcans géopolitiques du moment. Les Palestiniens, martyrisés par une coalition de colonisateurs et d'ex-colonisateurs, les Ukrainiens, poussés par ces mêmes forces à s'embourber dans une guerre perdue d'avance, sont les principales victimes de ce virage de l'Histoire négocié par des élites angoissées de perdre le contrôle de la planète. Les alliés ont imaginé, dans les moindres détails, l'ordre mondial et l'ont encadré par leurs propres institutions. Lesquelles leur ont permis de reprendre d'une main ce qu'ils ont perdu de l'autre. Face à la vague de décolonisation, à la grande époque du Mouvement des non-alignés, les puissants ont réussi à maintenir leur influence en fomentant des guerres aux quatre coins de la planète, diabolisant des pays pour calmer leurs propres opinions publiques et pratiquant à outrance la prédation des richesses des pays nouvellement indépendants. Cette intervention à trois niveaux a coûté la vie à des millions d'êtres humains et garanti l'Occident d'un cycle supplémentaire de domination du monde. Ce cycle tire à sa fin. La guerre d'Ukraine et l'agression contre Ghaza en sont les signes précurseurs. La conscience de l'humanité a bien mûri. Les mensonges de l'Occident ne passent plus. Dans ces deux drames, qu'il a lui-même fabriqués, il est minoritaire dans l'opinion mondiale. Autant les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique refusent de couper les ponts avec la Russie, autant ces mêmes nations dénoncent Israël pour le génocide qu'il commet en Palestine. La différence avec la précédente séquence de l'Histoire, c'est que ce «reste du monde» n'est plus faible. Il a ses champions économiques et politiques. Des pays qui pèsent se réunissent présentement à Kampala pour dire «stop» à l'hégémonisme occidental.