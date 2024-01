En validant la démarche de l’Afrique du Sud dans sa dimension urgente, la Cour internationale de justice (CIJ) a appelé l’entité sioniste à s’abstenir de toute politique génocidaire et de ne plus bloquer l’accès de l’aide humanitaire à Ghaza, par des moyens de chantage et d’abus multiples. Certes, la décision a quelque peu occulté la principale attente des peuples arabes et africains, et avec eux de toute la communauté internationale, relative à l’exigence d’un cessez-le-feu immédiat et total. Cependant, l’essentiel est dit qui met, pour la première fois depuis 1948, le sionisme et son bras armé dans la région du Moyen-Orient devant leur responsabilité vis-à-vis du droit international. Ainsi, débute une nouvelle page selon laquelle Israël se découvre dos au mur de Ghaza, ébranlé par l’annonce de la fin de son impunité continue, nourrissant sa politique engluée dans le nazisme et l’apartheid envers le peuple palestinien martyr. Voilà presque quatre mois que les dirigeants politiques et militaires israéliens, avec aux commandes le Premier ministre Netanyahu, un clone de Sharon qui fut, avant lui, le boucher de Sabra et Chatila par phalanges libanaises interposées, n’ont pas cessé de proférer des discours indignes reflétant leur nature véritable, qualifiant les Palestiniens d’ « animaux » et menaçant même de recourir contre eux à l’arme nucléaire. Par-delà leur indignité, les faucons sionistes ont porté un coup fatal à la crédibilité du « peuple élu » au nom duquel ils conduisent une doctrine politique expansionniste et raciste dont l’opinion mondiale est, aujourd’hui, devenue consciente. Ainsi, la décision de la CIJ peut sembler insuffisante par rapport aux attentes de l’Afrique du Sud et de la communauté internationale mais elle n’en est pas moins historique parce qu’elle ouvre la voie à un processus au bout duquel les dirigeants sionistes auront, tôt ou tard, des comptes à rendre pour tous les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis en terre palestinienne. L’Algérie a, aussi, matière à se féliciter dans la mesure où le président Abdemadjid Tebboune a été le premier chef d’Etat à appeler et encourager cette démarche pour faire respecter le droit international. Et il vient d’instruire la représentation algérienne à l’ONU de saisir au plus tôt le Conseil de sécurité pour traduire en actes le prononcé de la CIJ, sous le regard attentif d’une communauté internationale qui n’accepte plus le double standard et l’impunité d’une entité sioniste trop longtemps au-dessus des lois.