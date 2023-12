Il y a quelques jours, l'Algérie commémorait le 63e anniversaire des manifestations populaires du 11 décembre 1960. Les dizaines de milliers d'Algériens qui avaient investi les rues de la capitale avaient un message à transmettre à la France coloniale, à savoir leur pleine détermination à recouvrer leur indépendance. Ce message, resté imprimé dans la mémoire collective et transmis de génération en génération, garde aujourd'hui encore toute sa signification, en ces temps de grands chamboulements géopolitiques.

Il n'est pas besoin d'être un grand stratège pour constater que le monde est encore gouverné par les rapports de force, que des pays censés disposer de tous les attributs de la souveraineté, n'en ont finalement pas. La guerre en Ukraine et l'agression israélienne contre la bande de Ghaza nous apprennent que la monnaie, les frontières et le drapeau sont des leurres que des élites vendues à l'impérialisme mondial agitent à la face de leurs peuples. En réalité, si Israël se permet de tuer en toute impunité des milliers de Palestiniens, c'est parce que ces prétendus alliés ne sont, dans les faits, que des vassaux à qui, on demande d'appliquer les directives. Les élites européennes, qui ont pendant longtemps fermé les yeux sur les injustices commises à l'encontre d'innombrables peuples, se voient aujourd'hui dans l'obligation de faire de même avec leurs compatriotes. Ils les obligent à l'appauvrissement, à la décroissance de leur économie, pour soutenir une Ukraine qui avait perdu sa guerre avant même de la déclarer. Ces élites s'emploient à désinformer leur opinion publique pour rester dans les faveurs de leurs maîtres. Elles sacrifient la sacro-sainte liberté d'informer, le concept d'État de droit, les droits de l'homme, jusqu'au confort socio-économique de leurs sociétés. À l'origine de cette colonisation qui ne dit pas son nom, il y a la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, le mur de Berlin... Bref une succession d'évènements qui n'ont libéré aucun Européen en réalité.

Aujourd'hui, tous les peuples occidentaux et certaines sociétés d'Extrême-Orient sous domination doivent méditer le fait que la liberté s'arrache, elle ne s'offre pas. L'Algérie est authentiquement un pays libre, souverain et maître de son destin. C'est la leçon qu'enseigne l'Histoire et les grandes révolutions, dont les dates repères servent à donner aux peuples le supplément de fierté que n'auront jamais ceux qui ont compté sur d'autres pour se libérer...