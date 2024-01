Le ministre des Finances, Laâziz Faïd, a bien défendu ce qui est convenu de qualifier «la mère des lois» pour l'exercice 2024. L'ensemble des dispositions qui y figurent forme un tout assez cohérent qui conforte l'idée, selon laquelle l'année en cours sera celle de la protection du pouvoir d'achat des citoyens, tout en confirmant la dynamique économique, suscitée par une forte volonté politique de placer la diversification de l'économie nationale en tête des priorités de l'État.

Il faut dire que l'insistance mise par le président de la République concernant l'amélioration du niveau de vie des Algériens est le fil rouge de son mandat à la tête du pays. Cela s'est bien fait ressentir dans les enveloppes colossales réservées au développement du logement, preuve d'une volonté politique assumée de faire du citoyen l'alpha et l'oméga de l'action de l'Exécutif. Lequel pouvait quelque peu ignorer ce genre d'investissements «peu rentables» comme aiment à le qualifier certains «experts», compte tenu de la situation financière catastrophique au tout début de l'année 2020. Mais le plus bel investissement, disait le Président en substance, consiste à offrir un logement, une école et un dispensaire, à un petit garçon ou une petite fille, pour en faire, dans 20 ans, des citoyens capables d'apporter une réelle valeur ajoutée à la nation. Le sens de l'investissement n'est donc pas le même, selon qu'on veuille édifier une économie forte qui soit au service d'un petit groupe d'oligarques ou de la société entière.

Cela pour dire que ce genre d'investissements, qui inclue des transferts sociaux s'adaptant systématiquement au vécu social, est la marque de fabrique du mandat présidentiel. On en veut pour preuve que la dominante humaine du programme déployé depuis le 19 décembre 2019 est un aboutissement de l'action politique, sociale et économique. Mais ce n'est pas un aboutissement en soi. Tout autant que le bien-être du citoyen tient lieu d'objectif majeur de l'action des gouvernements qui se sont succédé, il est aussi un facteur de croissance, puisqu'il participe dans la dynamique économique du pays. À titre illustratif, il faut savoir que le logement qui se construit en Algérie est totalement algérien. Il y a dans cette vérité une prouesse économique qui répond à un besoin social.

Il reste que la loi de finances, expliquée hier, par Laâziz Faïd, demeure exclusivement un outil de gouvernance économique, mais, il faut bien le souligner, qui ne réduit pas tout aux chiffres...