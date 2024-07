Dans toute histoire d'un pays colonisé, le recours aux armes est pratiquement incontournable pour qu'il puisse accéder à sa liberté, à son indépendance. C'est le cas de l'Algérie. Un objectif qui n'est pas une fin en soi. Car pour toute nation qui se respecte, qui surtout ambitionne de se développer pour offrir un cadre et une qualité de vie dignes de ce nom à ses citoyens, les challenges à relever sont légion. Le pays est en plein dedans. Une longue marche dont l'itinéraire a débuté au lendemain de l'indépendance. Les slogans ont poussé, à cette époque, comme des champignons. «La terre à ceux qui travaillent» figure parmi les plus emblématiques. Il illustre surtout le cap qui avait été donné à l'économie du pays au lendemain de plus de 130 ans de colonisation. Avec comme objectif de nourrir quelque 10 millions de bouches Que de chemin parcouru depuis! Les slogans ne sont plus les mêmes, mais la problématique est toujours là. On parle désormais de sécurité, d'autosuffisance alimentaire. Des priorités au coeur des préoccupations de ceux qui ont en charge les affaires du pays. Les atteindre ne veut dire en rien que la mission a été accomplie. Ne pas développer les autres secteurs (industriel, pharmaceutique, phosphates, mines, énergies renouvelables...) c'est rester en quelque sorte au milieu du gué. La chance de l'Algérie, à ce propos, c'est d'avoir un sous-sol qui recèle des richesses inouïes. Des trésors trop longtemps enfouis et qu'il est temps d'exploiter pour construire un modèle de croissance créateur de richesses. La dépendance au pétrole notamment n'a guère été valorisante pour le pays qui n'a que trop longtemps renvoyé l'image d'un pays qui a fait de la rente de l'or noir un modèle économique qui n'a fait que le cheviller au rang de nation en voie de développement. Une place dont il s'est extrait depuis que Abdelmadjid Tebboune a été élu en décembre 2019 à sa tête. La dépendance quasi totale de l'économie nationale à la rente pétrolière «est fatale pour l'intelligence et l'esprit d'initiative», avait déclaré le nouveau président de la République lors de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle, qui s'est tenue en août 2020. Le message a été entendu. Les exportations hors hydrocarbures ont plus que triplé. Des mégaprojets d'envergure mondiale (mine de fer de Ghar Djebilet, de zinc-plomb d'Amizour...) ont été sortis de leur sommeil. L'Algérie lorgne vers un avenir radieux. La longue marche a commencé.