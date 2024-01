S'il était un enjeu vital pour l'Algérie, en raison du raccourci qu'il lui ferait faire dans la résolution des tares du sous-développement, ce serait la numérisation de tout ce qui peut l'être, comme acte administratif. La bureaucratie, la corruption, le passe-droit et autres plaies de toute société n'auront quasiment plus droit de cité. Il est clair que ces maux ne disparaîtront pas instantanément, peut-être même jamais, mais leur impact sur le corps social sera considérablement amoindri. Outre que les Algériens n'auront pas à courir les administrations, la numérisation leur garantit une transparence et une traçabilité, à même de pouvoir contrôler eux-mêmes les process.

Plus que cela, et le président de la République l'a assez martelé, le passage au tout-numérique fera faire à l'économie nationale un véritable bond en avant. Il est peut-être, aujourd'hui, quelque peu difficile de le concevoir, mais la vision présidentielle est tout à fait juste. L'Algérie accèdera à un niveau supérieur en matière de gouvernance. Cela élaguera tous les faux problèmes entretenus par les corrompus et les bureaucrates, libérera les énergies et le génie populaire fera le reste.

Le chef de l'État a déclaré avoir une confiance aveugle dans la jeunesse algérienne. Comme tout un chacun, il l'a testée et déduit son patriotisme à fleur de peau et sa détermination à contribuer à l'essor de son pays. C'est parce qu'il sait tout cela, que Abdelmadjid Tebboune ne cache pas son impatience de voir la numérisation se généraliser à toutes les administrations du pays. Le fait est qu'on ne peut demander à une jeunesse de relever les défis de l'heure qu'en la mettant dans les meilleures conditions. Or, dans une atmosphère socio-économique altérée par la corruption et la bureaucratie, il est illusoire d'espérer des résultats à la hauteur des aspirations d'une société aussi exigeante comme le sont les Algériens. C'est dire l'urgence de finaliser la transformation numérique qui nécessite la conjonction des efforts des institutions publiques, des opérateurs et des équipementiers. Car, quoi qu'on dise, il serait vain de crier à la modernité, si l'on n'a pas ses outils. C'est à ce niveau que l'essentiel des efforts doit être fourni. Les Algériens font un constat sans concession, à savoir que certains opérateurs ne font pas toujours ce qu'il faut, les équipementiers tardent à installer l'infrastructure et les institutions donnent l'impression de voir la numérisation comme un gadget...