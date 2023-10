Fidèle à ses engagements auprès du peuple palestinien, l'Algérie n'a jamais manqué à son devoir qui consiste à verser sa contribution financière au budget de l'État palestinien, en sus d'aides régulières octroyées sur les six dernières décennies. Par ce genre d'actes concrets, Alger adresse un message clair à toutes les nations qui disent soutenir la cause d'une Palestine disposant de son État aux frontières de 1967. Les autorités centrales du pays ne font en réalité que se conformer à la détermination du peuple algérien qui n'a de cesse, de formuler sa solidarité entière à l'endroit de la Palestine. Et ces contributions n'ont aucun autre motif que celui de permettre aux Palestiniens de sauvegarder un tant soit peu de dignité.

L'Algérie n'a aucune arrière-pensée politicienne, contrairement à certains autres États arabes qui s'amusent à suspendre leurs aides jusqu'à obtenir quelques concessions de l'autorité palestinienne. Les exemples de cette «perfusion conditionnée» ne manquent pas. Et ce sont ces États-là qui, par leur duplicité, ont donné une riche idée aux Occidentaux. Ces derniers alimentent depuis quelques dizaines d'années le gouvernement palestinien de millions de dollars sonnants et trébuchants. Ils ne le font pas pour les Palestiniens, mais pour Israël. Il faut bien se rendre à l'évidence que ces aides ont toujours été accordées sous réserve de ne pas déranger Tel-Aviv. La preuve est qu'il a suffi à Mahmoud Abbas de s'indigner face au massacre en règle dans la bande de Ghaza que pas mal de pays occidentaux ont menacé de couper les vivres à la Cisjordanie. C'est dire que cet argent sert surtout à la tranquillité d'Israël. Certainement pas à l'amélioration des conditions de vie des Palestiniens. De là à penser que cette stratégie est aussi celle de certains pays arabes, il y a un fil ténu.

Ces derniers jours, beaucoup de capitales arabes et occidentales ont été le théâtre de grandes manifestions de soutien à la cause palestinienne.

Les hommes et les femmes qui ont crié leur solidarité, l'ont fait à contre-courant de la démarche de leurs gouvernements qui apportent leurs soutiens à Israël. Ce n'était pas le cas, jeudi dernier, qui a vu les Algériens confirmer la détermination d'aider les Palestiniens par tous les moyens possibles. L'Algérie est l'un des rares pays dans le monde à ne pas manquer à ses devoirs vis-à-vis de cette cause. Et à ne surtout pas tricher, ni monnayer un quelconque avantage économique ou politique sur le dos des Palestiniens. C'est pour cela que le cri de ses citoyens, ce jeudi, était sincère.