«Être comme un poulet sans tête». Cette expression qui signifie qu'on est désorienté face à une situation donnée, sied comme un gant à notre ministère de l'Agriculture qui vient de nous révéler son incroyable trouvaille. Le département de Mohamed Abdelhafid Henni a annoncé, hier, dans un communiqué la mise en place d'une mercuriale quotidienne des prix des produits agricoles, destinée aux professionnels et aux consommateurs. Avis donc à ceux qui attendaient une baisse des prix du poulet ou une disponibilité plus forte des légumineuses: rassurez-vous, les prix seront affichés. Que demande le peuple! Par souci de rigueur, notre ministère de l'Agriculture nous apprend que cette mercuriale sera publiée quotidiennement sur le site web du ministère et ses pages sur les réseaux sociaux. À la rigueur, il y ajoute la précision, puisque cette même mercuriale comprend la liste des prix courants sur le marché de 18 produits agricoles (légumes, viandes blanches et rouges, lait, oeufs...), qui couvrira les principales villes et agglomérations du pays. Enfin, on y décèle de la fermeté et surtout de la prospective dans la démarche: une analyse comparative des prix dans les pays et villes qui connaissent une présence de la communauté algérienne à l'étranger. Selon le ministère, le lancement de ce nouveau dispositif s'inscrit «dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de communication et à l'effet de fournir une information fiable et vérifiée». Mais sérieusement, quelle est l'emprise du ministère de l'Agriculture sur le marché? Aucune. Les faits sont têtus. Le marché ne lui appartient plus. C'est dire que cette décision est totalement déraisonnable, irrationnelle et n'a aucun sens logique. Trop sensible, le secteur agricole ne s'accommode pas de décisions sans réel impact sur le terrain. Il y va de notre souveraineté alimentaire. À propos, les responsables du ministère de l'Agriculture ont-ils réglé le problème des statistiques qui fausse toute analyse prospective dans le secteur? Le président de la République lui-même a eu à faire remarquer que «les chiffres avancés concernant la production agricole étaient les mêmes pendant des dizaines d'années, des chiffres qui ne reflétaient point la réalité». Abdelmadjid Tebboune a cité pour exemple «la superficie des terres cultivées à travers le pays évaluée, alors, à 3 millions d'hectares», mais les enquêtes menées dans le cadre de la numérisation, ont démontré que ce chiffre ne dépassait pas 1,8 million d'hectares.