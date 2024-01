Dans une tribune publiée récemment par the Wall street Journal, le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu tente la diversion en posant trois « conditions » pour une « solution » à Ghaza. Sa propagande vise, d’abord et surtout, à donner l’illusion que l’armée sioniste serait triomphante parce qu’elle poursuit, depuis 100 jours, le massacre d’une population palestinienne désarmée, assassinant sans trop de risque plus de 23 469 martyrs dont une majorité d’enfants et de femmes. Telle est la « gloire » du sionisme, telle est la fanfaronnade du gouvernement Netanyahu, fort des armements sophistiqués fournis par les Etats-Unis qui n’hésitent pas, en outre, à plonger la main dans le sang des Palestiniens. Mais les dirigeants sionistes sont, aujourd’hui, dos au mur, apeurés comme jamais face à la Cour de justice de l’ONU (CIJ) saisie par l’Afrique du Sud pour un génocide caractérisé. Vantards et menteurs, ils se découvrent nus face à une opinion mondiale bouleversée par toutes les horreurs qu’ils ont commises, depuis le 7 octobre. La sortie médiatique de Netanyahu n’a d’autre but que de brouiller les pistes et de reproduire l’argumentaire éculé du « droit à la légitime défense ». Une tactique qui a servi, pendant des décennies, à occulter d’innombrables massacres, depuis Deir Yassine à Ghaza, en passant par Sabra et Chatila ainsi que les atrocités des colons juifs extrémistes en Cisjordanie occupée. Tout cela, la communauté internationale en était le témoin anesthésié par une propagande médiatique inouïe mais Ghaza a eu l’effet d’un coup de tonnerre dans le ciel occidental, tel que de grandioses manifestations sont venues interpeller les dirigeants des Etats alliés et, surtout, complices de cette barbarie. Certains n’ont-ils pas poussé l’indignité jusqu’à interdire et punir tout soutien et toute manifestation de solidarité avec le martyre palestinien ? La « légitime défense » et les larmes du crocodile sioniste, depuis des lustres, ne peuvent plus masquer les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité dont se nourrit une entité expansionniste, raciste et à jamais pétrie d’apartheid. L’acharnement cynique de l’aviation sioniste contre les enfants et les femmes de Ghaza est sur la table de la CIJ, avec toutes les preuves nécessaires, sans compter les 109 journalistes-témoins de ces crimes, méthodiquement assassinés pour empêcher la vérité de surgir des décombres de l’enclave. Netanyahu et ses comparses politiques et militaires, ainsi que tout ce qui se rapporte au sionisme, savent, désormais, qu’ils ont porté un coup mortel au conte à la Disney d’une entité juive blanche comme neige ainsi qu’à tout ce qui s’y attache, de près comme de loin.