Pressées par les États-Unis d'accueillir la population de Ghaza en Égypte et en Jordanie, tour à tour lors des visites du secrétaire d'État Blinken et du chef de l'administration Biden, les deux pays arabes ont opposé un refus catégorique en affirmant que leur sécurité nationale constitue «une ligne rouge» et qu'ils ne se livreront à aucun compromis à ce sujet. Le plan israélo-américain n'en est pas pour autant écarté, puisque le projet remonte à plusieurs années auparavant et que la politique génocidaire, actuellement mise en oeuvre, s'accompagne d'un exode contraint et forcé aux dépens des pays voisins. Tel est le prix de la relation avec l'État hébreu et ses alliés occidentaux qui ne cachent plus leur soutien inconditionnel et apportent leur concours à la concrétisation d'une politique expansionniste de plus en plus avancée. Au sommet de la paix, tenu hier au Caire, des dirigeants arabes ont «condamné les attaques d'Israël» contre Ghaza, le roi Abdallah II de Jordanie estimant que «le message que le monde arabe entend est que la vie des Palestiniens compte moins que celle des Israéliens».

Indignés et attristés par la barbarie sioniste contre des civils innocents, à Ghaza, en Cisjordanie et même en Israël, ils ont soutenu le cri de Mahmoud Abbas: «nous ne partirons pas, nous ne partirons pas» alors que Netanyahu s'emploie à parachever son expansionnisme, au prix du sang de tout un peuple. Al Sissi a-t-il la moindre chance d'être entendu quand il clame que «la solution n'est pas le déplacement» mais «la justice et l'accès des Palestiniens à des droits légitimes et un État indépendant»?

À entendre les sirènes occidentales qui, partout, retentissent pour couvrir le bruit des bombardements sionistes, il y a plus que des doutes sur une telle possibilité. Israël et ses alliés n'ont que faire des déclarations car le but affiché est la reproduction de la grande Nakba de 1948, lorsque les Palestiniens furent chassés de leur terre au profit de l'entité sioniste naissante. Ainsi, l'ensemble de la région moyen-orientale se découvre menacé par une possible extension du conflit, compte tenu de la montée des tensions à la frontière entre le Liban et l'État hébreu ainsi que des alertes intervenues en Syrie et en Irak, autour des bases américaines sises dans les champs pétroliers, au titre d'une «alliance» avec les Kurdes, dans ces deux pays. Avec au moins 4100 Palestiniens tués par l'aviation barbare sioniste et une crise humanitaire sans précédent, les alertes sur les atteintes aux droits humains et les crimes de guerre de la machine israélienne demeurent presque sans écho.