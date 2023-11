En un mois, Netanyahu et les chefs de l'armée sioniste ont redoublé de férocité, repoussant toujours plus les limites de la barbarie face à un monde épouvanté par tant de folie criminelle. Dimanche, les tirs ont visé un convoi d'ambulance et, hier, ce fut une école de l'ONU où de nombreux Palestiniens sont tombés en martyrs. Franchissant un nouveau pallier de l'horreur, l'armée sioniste exécute un génocide planifié depuis longtemps, avec le soutien inconditionnel des puissances occidentales et, à leur tête, celui des États-Unis. Après les raids de l'aviation sioniste sur les habitations, les mosquées, les églises et les écoles, vient l'agression lâche et bestiale contre les hôpitaux et les...ambulances.

Netanyahu et ses complices se moquent des appels au cessez-le-feu qui retentissent en écho à leurs exactions, depuis le 7 octobre. Ils savent que l'impunité leur est acquise, aussi bien au sein du Conseil de sécurité de l'ONU dont la faillite est consommée que face aux ONG des droits de l'homme et à la CPI, «impuissantes» lorsqu'il s'agit de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sionistes. Il y a quelques jours, un chef d'État européen n'a pas hésité à appeler à une «coalition contre le Hamas», histoire de rééditer les expéditions contre les peuples irakien et libyen, au nom de la communauté internationale! Aux mensonges grossiers et perpétuels du sionisme s'ajoute l'indignité de certains dirigeants qui font mine de ne voir que ce qu'ils doivent observer Pendant que l'armée sioniste poursuit le massacre, le secrétaire d'État Antony Blinken était vendredi en discussion avec Netanyahu pour une «pause humanitaire», exclue par le dirigeant hystérique, au destin consumé. Deux jours plus tôt, Blinken et son collègue de la Défense, Austin, plaidaient devant le Congrès US pour arracher une douteuse confidentialité de l'aide financière et militaire fournie à l'entité sioniste. Un projet du président Biden qui, s'il était approuvé, situerait l'État hébreu très au-dessus de tous les autres États confédérés. Blinken, mouché par Netanyahu qui a l'habitude du camouflet envers ses «protecteurs» américains, poursuit sa tournée auprès de la Jordanie et de la Turquie qui, toutes deux, ont rappelé leur ambassadeur pour protester contre l'agression barbare, Erdogan constatant qu'il «n'y a plus rien à discuter» avec Netanyahu. Le but de Washington est d'imposer le silence dans les rangs. Mais Blinken n'a pas eu le loisir de se rendre à Beyrouth où le chef du Hamas, Hassan Nasrallah, a tenu un discours sobre et mesuré pour mettre en garde contre un embrasement régional, de moins en moins hypothétique.