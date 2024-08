La reconnaissance sans détour de la «marocanité» du Sahara occidental par la France a fait exploser les relations franco-algériennes. La réplique ne s'est pas fait attendre. Touchée mais toujours debout, l'Algérie, tel un boxeur piqué au vif, a clos le match par K.-O. Elle a procédé au retrait de son ambassadeur à Paris. La représentation diplomatique algérienne en France est désormais du ressort d'un chargé d'affaires. Le coup doit être rude pour l'Élysée qui a joué avec le feu. Il faut dire qu'Emmanuel Macron n'a rien fait pour surfer sur des relations qui paraissaient pourtant plus apaisées. À défaut de mettre de l'eau dans son vin ou d'arrondir les angles, le chef de l'État français - qui, face à ce qui s'apparente à une crise institutionnelle depuis les élections législatives dont le second tour s'est joué le 7 juillet, n'a pu désigner de nouveau Premier ministre ni former un gouvernement -, a bien, au contraire, soufflé sur les braises en soutenant ouvertement le Maroc dans sa démarche d'annexion du Sahara occidental. Le locataire de l'Élysée ne pouvait ignorer qu'une telle initiative ne pouvait être qu'un coup de canif porté aux relations algéro-françaises. À l'Algérie qui a fait de son soutien aux causes justes, aux peuples colonisés épris de liberté une question de principe! Forte de son histoire, de celle qui l'a liée à France, une colonisation barbare sauvage de plus de 130 années, il ne pouvait en être autrement. Cette page tragique, qui témoignera pour l'éternité des massacres et des exactions commis par la France coloniale, devait être tournée pour en écrire une autre. Emmanuel Macron semblait être le chef d'État le mieux indiqué avec le président Abdelmadjid Tebboune pour jeter les passerelles qui conduiront à une relation apaisée entre les deux rives de la Méditerranée. Les deux hommes donnaient la nette impression de s'apprécier, se respectent. Ils aspiraient à gérer sans passion la question mémorielle qui plombe les relations entre les deux pays. Les deux chefs d'État devaient se rencontrer cet automne à Paris, à l'occasion d'une visite d'État qu'allait effectuer le premier magistrat du pays, candidat à sa propre succession le 7 septembre. «Ma rencontre avec le président Macron sera un rendez-vous avec l'Histoire lors duquel nous penserons les choses de façon rationnelle et non émotionnelle», a déclaré, fin mars, Abdelmadjid Tebboune. Un rendez-vous qui doit passer à la trappe...