Le pouvoir marocain participe-t-il au génocide du peuple palestinien planifié par l’entité sioniste ? Il ne s’en émeut pas en tous les cas. Ne donnant la voix ni pour le condamner ni pour faire cesser ce «bain de sang» inédit dans l’histoire de l’humanité. Bien au contraire, il y contribue. Un navire de la société danoise Maersk, en provenance du port américain de New Jersey, est attendu à Casablanca entre le 18 et le 20 avril, révèlent des syndicats marocains. Ce navire transporte du matériel militaire et des munitions destinées à l’armée israélienne, alors que l’offensive sanglante contre le peuple palestinien, débutée le 7 octobre 2023, a déjà fait des dizaines de milliers de victimes civiles, ont-ils souligné. Une preuve irréfutable que le Makhzen a bel et bien du sang palestinien sur les mains.

La rue s’insurge contre cette position qui déshonore le Maroc, bien décidée à faire capoter cette expédition d’armes destinées à parachever le sinistre dessein de l’entité sioniste : exterminer le peuple palestinien.

Le Front marocain de soutien à la Palestine et d’opposition à la normalisation, ainsi que le Groupe d’action nationale pour la Palestine ont appelé à organiser des manifestations populaires et des marches, notamment celle prévue hier soir au port de Casablanca, et une marche nationale prévue demain et qui démarrera de la place du Maréchal vers le port, ainsi qu’une marche parallèle du Petit Palais au port de Tanger Med sous le slogan «Tous pour la Palestine».

Ce qui doit donner un peu plus de visibilité à la majorité du peuple marocain qui n’a de cesse de dénoncer le drame palestinien.

Les massacres quasi quotidiens de civils, d’enfants, de femmes et d’hommes, de tous âges, jeunes et vieux qui ont lieu à Ghaza sont, en effet, passés sous silence du côté du Palais royal, étant pieds et points liés à l’entité sioniste depuis qu’il a fait cause commune avec elle. Un fil à la patte qu’il a cherché et dont il s’est accommodé.

Il a eu comme effet collatéral l’expropriation de Marocains. Sommés de libérer leurs biens immobiliers et fonciers au profit d’Israéliens qui prétendent en être les propriétaires légaux. Des juifs marocains qui ont émigré en Israël en 1948, ou leurs descendants, sont retournés au Maroc pour réclamer «leurs biens» après les accords de normalisation signés en 2020 entre Rabat et Tel-Aviv. Une situation qui s’apparente à celle que subissent les Palestiniens de la part de l’entité sioniste. C’est en tous les cas ce qu’expriment ceux qui en sont victimes. Le retour de manivelle ne fait que commencer…